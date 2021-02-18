"Астанаэнергосбыт" оштрафован на 4,6 млн тенге

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - На основании обращений жителей и субъектов предпринимательства столицы, департаментом комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султану в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в сфере естественных монополий, передает Kazakhstan Today.

В ходе внеплановой проверки установлено, что ТОО "Астанаэнергосбыт" не принимает объемы тепловой энергии по вновь вводимым жилым домам по категории "физические лица", тем самым отказывается открывать лицевые счета на теплоснабжение физическим лицам при сдаче объектов застройщиком. В случае смены собственника объекта, при расторжении застройщиком договора энергоснабжения с ТОО "Астанаэнергосбыт", и без открытия лицевых счетов новым собственникам, данный объект переходит в разряд бездоговорных", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что было установлено, что по 1191 квартире ТОО "Астанаэнергосбыт" не приняты объемы тепловой энергии в объеме 3027,72 Гкал и отказано в заключении договора.

Таким образом, ТОО "Астанаэнергосбыт", являясь субъектом естественной монополии в сфере снабжения тепловой энергией, путем отказа в открытии лицевых счетов физическим лицам и в принятии объемов тепловой энергии, создает неравные условия доступа для потребителей к услуге теплоснабжения. Вышеуказанным действием ТОО "Астанаэнергосбыт" нарушен подпункты 5), 8) пункта 2 статьи 26 закона РК "О естественных монополиях", согласно которому субъект естественной монополии обязан предоставлять потребителям равные условия доступа к регулируемой услуге, а также обязан заключать индивидуальные договоры с потребителями на каждый вид предоставляемых регулируемых услуг", - отметили в департаменте.

По итогам внеплановой проверки ТОО "Астанаэнергосбыт" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, наложен штраф в размере 4 667 200 тенге.

Также вынесено обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях, путем заключения договоров с физическими лицами в течение десяти календарных дней.

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