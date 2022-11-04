Авиакомпании сообщили о возобновлении и увеличении количества рейсов из РК

Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпании сообщили об возобновлении регулярного авиасообщение из Алматы в Пекин и увеличении количества рейсов между Казахстаном и Катаром.
Начиная с 3 января 2023 года катарская авиакомпания Qatar Airways планирует увеличить количество выполняемых регулярных пассажирских рейсов между городами Алматы и Доха с 4 до 7 рейсов в неделю. Таким образом, между двумя странами будет ежедневное авиасообщение", - информирует пресс-служба Комитета гражданской авиации МИИР РК.
Кроме того, авиакомпания Qatar Airways планирует в весенне-летний период 2023 года начать выполнение полетов между столицами Казахстана и Катара - Астаной и Дохой.
Увеличение рейсов и расширение географии полетов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Катаром", - добавили в КГА.
Также с 22 ноября 2022 года Air Astana восстанавливает регулярное авиасообщение из Алматы в столицу КНР Пекин. Рейсы будут выполняться на комфортабельном авиалайнере Airbus A321 LR один раз в неделю по вторникам.
В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что пассажиры, направляющиеся в Пекин, должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в город.
Все пассажиры, в том числе транзитные, следующие в Китай, обязаны получить код здоровья, выданный посольством КНР в Казахстане или генеральным консульством КНР в Алматы. Для этого необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста за 24 и 48 часов до вылета, сданного в двух разных лабораториях. Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала", - заявили в Air Astana.