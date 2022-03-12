Авиакомпания SCAT увеличит число рейсов в Россию

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 11 МАРТА - В Акмолинской области с прошлого года реализуется проект по модернизации сельских школ. Согласно дорожной карте, разработанной совместно с Министерством образования, в регионе ежегодно будет обновляться по 94 школ. Это означает, что до 2025 года поэтапно планируется отремонтировать и обновить 470 школ, сообщает управление внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мероприятия в рамках дорожной карты включают проведение капитального и текущего ремонта, оснащение школ предметными кабинетами, мебелью, модернизацию библиотек и столовых, обеспечение высокоскоростным интернетом, а также безопасные и комфортные условия для сельских детей.

По словам заместителя руководителя управления образования Валерия Гамазова, в 2021 году модернизацию прошли 94 школ области, из них в 9 сельских школах проведены капитальные ремонты.

Это общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза Жаиыка Бектурова города Акколь, СШ имени Досова села Катарколь, СОШ имени С. Сейфуллина поселка Бурабай, СШ №2 Макинска, казахская средняя школа №2 имени Абая города Степняка, СШ села Курское Есильского района, Запорожская СШ Жаркаинского района, Жаксынская СШ №1, школа села Чаглинка. В оставшихся 85 школах проведены текущие ремонты, в 47 школах приобретены предметные кабинеты новой модификации (физики, химии, биологии). В 50 школах обновлена школьная мебель, закуплены новые парты, шкафы и т.д.", - поделился спикер.

Уделяется большое внимание содержанию образования. В прошлом году для закупа учебников затрачено более 1 млрд тенге, в том числе 213,5 млн тенге на закуп художественной литературы для школ. Обновлена материальная база школьных библиотек.

Маштабная работа проведена в школьных столовых. Теперь дети 48 школ обедают в новых и просторных помещениях.

Особое внимание руководства области нацелено и на безопасность детей. Активно устанавливаются турникеты и введен пропусной режим в 89 организациях.

К слову, эта работа продолжится в 2022 году. Планируется проведение капитального ремонта в 7 школах. В 87 организациях будут проведены текущие ремонты.