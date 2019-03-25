Авиарейс Пхукет - Алматы ушел на запасной аэродром из-за тумана

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - Авиарейс Пхукет - Алматы компании "Скат" ушел на запасной аэродром из-за недопуска экипажа к полетам в условиях тумана, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы, практически все утро в районе воздушной гавани наблюдается туман, в данный момент видимость здесь 150/40 метров. По этой причине рейс из Пхукета направили на запасной аэродром, так как у экипажа судна нет допуска для полетов в условиях тумана.





Рейс 470 из Пхукета авиакомпании "Скат", который должен был прибыть в Алматы в 10.00, направили на запасной аэродром в Шымкент из-за того, что экипаж не сертифицирован по данной категории. Рейс 777 в Сиань этой же авиакомпании был отложен по той же причине", - проинформировали в пресс-службе.





При этом в аэропорту отметили, что воздушная гавань работает в штатном режиме, никаких ограничений нет и воздушные судна, экипажи которых имеют категорию III B ИКАО, садятся и вылетают по расписанию. Аэропорт Алматы был сертифицирован по данной категории в ноябре прошлого года и готов принимать лайнеры при снижении видимости даже до 75/0 метров.





Кроме того, сообщается, что три рейса - компаний Air Astana в Астану и Франкфурт и "Скат" в Астану - были отменены в связи с производственной необходимости авиакомпаний.





Кроме того, рейс 881 Алматы - Уральск авиакомпании Air Astana перенесен на 12.45 (по расписанию - 12.05), причина - внеплановое техобслуживание. Рейс 301 Алматы - Усть-Каменогорск Air Astana перенесен на 13.45 (по расписанию - 12.25) из-за позднего прибытия воздушного судна из Шымкента.





Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию о рейсе в справочной аэропорта Алматы по номеру 270-33-33 либо в авиакомпании.





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