Авиарейсы из Шымкента в Алматы и Нур-Султан отменили из-за плохой погоды

Шымкент. 31 декабря. Kazakhstan Today - Авиакомпания Air Astana сообщила об отмене авиарейсов из Шымкента в Алматы и Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Из-за тумана, плохой видимости и неблагоприятного метеопрогноза сегодняшние рейсы KC971/972 Алматы - Шымкент - Алматы, КС 341/342 Нур-Султан - Шымкент - Нур-Султан и дополнительные рейсы КС9710/9720 Алматы - Шымкент - Алматы отменены", - сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов могут перебронировать билеты на другие даты или оформить возврат билетов по месту приобретения.

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