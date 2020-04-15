Авиакомпания SCAT доставит казахстанцев на родину из Таиланда

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Усть-Каменогорск. 14 апреля. Kazakhstan Today - Самолет, на котором казахстанцы покинут страны, неблагополучные по коронавирусу, прибудет в Усть-Каменогорск 15 апреля, передает Kazakhstan Today.

В авиакомпании SCAT подтвердили информацию о том, что вылет чартерного рейса по направлению Бангкок (Таиланд) - Усть-Каменогорск состоится по расписанию. Вылет назначен на 14 апреля, пишет YK-news.kz .

МИД РК планирует организовать рейс для вывоза граждан Казахстана из стран Юго-Восточной Азии. 10 апреля на странице посольства РК в Таиланде в соцсети появилась информация, что 14 апреля состоится рейс Денпасар (Индонезия) - Бангкок (Таиланд) - Ханой (Вьетнам) - Усть-Каменогорск. Позже, однако, сообщение было откорректировано. Усть-Каменогорск уже не фигурирует, обозначается, что конечная точка маршрута еще не утверждена.

На местном уровне чиновники так и не прокомментировали ситуацию. Хотя горожан интересует, в каких медучреждениях разместят прибывших пассажиров и сколько их всего.

Отмечается, что воспользоваться этим коммерческим рейсом предлагалось также и россиянам.

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