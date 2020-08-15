Караганда. 14 августа. Kazakhstan Today - Автопарк Карагандинской области планируется обновить на 50% к 2022 году, передает Kazakhstan Today.

В регионе стартовала масштабная программа по обновлению общественного транспорта, сообщила пресс-служба акима Карагандинской области.

Как рассказал в прямом эфире в Instagram руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскербек Халтонов, всего в автопарках региона 1664 автобуса. Более 900 из них используются дольше 7 лет. Ситуацию должны исправить к 2022 году - автобусный парк планируется обновить на 50%.

Мы уже закупили 105 автобусов. Ими пользуются люди в Караганде и Темиртау. Будем закупать ещё 275: для Караганды - 200 и для Темиртау - 75. Большая часть из них низкопольные. Это нужно для комфорта наших горожан с ограниченными возможностями", - сообщил руководитель управления.

Аскербек Халтонов также рассказал о планах по ремонту дорог в регионе. В этом году в порядок приводят 1200 километров. Все работы ведутся по графику, их завершат до конца этого года.

Некоторые объекты сдадут частично. К примеру, в этом году подрядчик планирует открыть проезд по части улицы Магнитогорской в Караганде, где сейчас идёт масштабная реконструкция. Предполагается, что до наступления холодов ремонт завершат на участке от 14-го микрорайона до ДК Нового Майкудука. Сейчас здесь уже постелили первый слой асфальта.

Работы также продолжаются на трассах областного и республиканского значения. В порядок приводят участок дороги Караганда - Балхаш. Продолжатся работы по ограждению и установке освещения на Северо-Восточном обходе.

Аскербек Халтонов отметил, что ремонт дорог в области - один из наиболее важных вопросов. В ближайшие годы в порядок будут приводить не только центральные улицы, но и проезжие части внутри дворов и частных секторов в отдалённых районах городов.

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