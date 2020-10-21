Автопарк мангистауской областной скорой пополнился 20 автомобилями

Актау. 20 октября. Kazakhstan Today - Автопарк Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи пополнился новыми машинами, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акима региона, 20 октября аким Мангистауской области Серикбай Трумов вручил фельдшерам ключи от 20 специализированных машин марки "Hyundai 350". 13 из них будут находиться на балансе Актау, 5 - Мунайлинского района и две отправятся в службу санавиации.

К концу месяца прибудут еще 32 машины марки "Jac Sunray". Стоит отметить, что весь транспорт был приобретен посредством лизинга. В ноябре в Мангистаускую область поступят еще два реанимобиля марки "УАЗ Patriot". Таким образом, автопарк скорой помощи региона будет обеспечен транспортом на 100%.

Также 20 октября в Актау состоялось открытие современного модульного инфекционного стационара.

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