Система Orphus

Автопарк мангистауской областной скорой пополнился 20 автомобилями

20.10.2020 6724
Актау. 20 октября. Kazakhstan Today - Автопарк Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи пополнился новыми машинами, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба акима региона, 20 октября аким Мангистауской области Серикбай Трумов вручил фельдшерам ключи от 20 специализированных машин марки "Hyundai 350". 13 из них будут находиться на балансе Актау, 5 - Мунайлинского района и две отправятся в службу санавиации. 
 
К концу месяца прибудут еще 32 машины марки "Jac Sunray". Стоит отметить, что весь транспорт был приобретен посредством лизинга. В ноябре в Мангистаускую область поступят еще два реанимобиля марки "УАЗ Patriot". Таким образом, автопарк скорой помощи региона будет обеспечен транспортом на 100%.
 
Также 20 октября в Актау состоялось открытие современного модульного инфекционного стационара. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая