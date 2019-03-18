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Автопарк в Астане задолжал работникам зарплату в размере 12 млн тенге

11.01.2019, 15:49 8700
Астана. 11 января. Kazakhstan Today - Автобусный парк №2 Астаны задолжал работникам зарплату в размере 12 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Факт невыплаты зарплаты установлен в ТОО "Автобусный парк №2", сообщили в пресс-службе прокуратуры Астаны. "Мерами реагирования трудовые права 128 работников восстановлены: им выплачена заработная плата в размере 12 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в районе Байконыр владелец предприятия, занимающегося строительством, не заключил трудовые договоры и в течение длительного времени не выплачивал заработную плату 54 работникам.

По требованию прокуратуры района с работниками заключены соответствующие договоры и выплачена задолженность по зарплате в размере 3,5 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.


Также по данным фактам виновные лица привлечены к административной ответственности.

В ведомстве отметили, что в обоих случаях о нарушениях прав работников прокуроры узнали во время встреч с жителями столицы, которые проводятся на системной основе.

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