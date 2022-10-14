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Алматы. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авторынок в Алматы проверят на соответствие видам деятельности, сообщает пресс-служба акима города.
Жители Аксая жалуются на то, что автобарахолка Car City расположена в центе их микрорайона.
Каждый день там собирается тысяча машин из Алматы и области. Приехавшие на базар заезжают к нам во дворы, из-за чего места для парковки и просто прогулок нет, территория загажена. Просим вас убрать автобарахолку за город", - сказал местный житель.
По словам акима города, в Алматы 56 базаров по всему мегаполису, которые не должны находиться в черте города.
Это проблема, над которой мы работаем, но решить ее непросто. Перовое, с чем сталкиваемся, права собственности. Акты собственности на землю, к сожалению, выданы, и давно. И если переносить любой объект, нужно иметь место, куда перенести, кроме того, собственнику нужно предложить что-то вместо. Но это не значит, что сделать ничего нельзя", - заявил Ерболат Досаев.
По его словам, есть факты нецелевого использования арендованных участков.
Например, СТО и другие постройки под линиями электропередачи. Это незаконно. Можно и нужно убирать. По видам деятельности тоже нужно разобраться: что законно, что незаконно, что можно, что нельзя. Давайте, начнем с малого и приведем в порядок. Поручаю акиму района совместно с прокуратурой начать эту работу", - добавил он.