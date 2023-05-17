Автовладельцам будет приходить SMS-уведомление при въезде на платные трассы

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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Обсуждение проекта казахстанско-китайского соглашения о безвизовом режиме для граждан обеих стран вызвало новую волну антикитайских настроений среди казахстанцев.





Причем они давно существуют в казахстанском обществе, несмотря на законодательные барьеры для китайских граждан и бизнеса в Казахстане, пишет Energyprom.kz





Агентство проанализировало структуру казахстанской синофобии (то есть неприязни к Китаю, гражданам КНР и в принципе всему, что связано с этим государством) и выделило наиболее часто встречающиеся предубеждения.





Тезисы основаны на комментариях казахстанцев к проекту соглашения на портале "Открытые НПА" и в непубличных группах в социальных сетях и мессенджерах. В правой графе предлагаются выдержки из действующих законов или аналитические выводы из данных официальных государственных баз", - пишет агентство.









Наиболее глубокий и эмоциональный страх - потерять свой этнос при переселении китайцев в Казахстан - больше относится даже не конкретно к синофобии, а в общем к ксенофобии (негативному настрою к чужим).





Впрочем, этот страх родился не вчера, об этом СМИ писали и десятилетия назад. Но если отбросить эмоции, что мы видим объективно? Китай был в числе стран, которые признали независимость Казахстана, и 30 лет поддерживал с РК дипломатические отношения. За три десятилетия не было фактов или попыток массового переселения китайцев на территорию РК", - пишет агентство.





Чтобы переехать из Китая и получить казахстанское гражданство, гражданину КНР нужны серьёзные основания. Закон "О гражданстве РК" для иностранцев в этом плане довольно строг. Нужно прожить в Казахстане в легальном статусе минимум пять лет или заключить брак с гражданином (гражданкой) РК и получить заветный голубой паспорт через три года.









Безусловно, иммиграция из Китая в РК существует. Но, судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, из КНР переезжают в основном этнические казахи, которых Казахстан сам активно призывает возвращаться на родину. Для этого разработаны специальные госпрограммы по поддержке кандасов. К слову, численность переезжающих из КНР в РК на постоянное место жительства за последние пять лет сократилась в 7 раз. Если в 2017 году в страну прибыли 3 тыс. граждан Поднебесной, то по итогам прошлого года - всего 416 человек. Из них 398 человек - казахи, 4 человека - китайцы", - говорится в исследовании.





В нем отмечается, что Китай - далеко не единственная страна, из которой в Казахстан переезжают соотечественники. Так, по данным за январь-ноябрь 2022 года, в города и села РК переселились 17,9 тыс. кандасов. Основная масса этнических казахов (63,5%) прибыла из Узбекистана, а доля граждан Китая составила всего 8,6%.









Исследователи напомнили об антикитайских митингах, проводимых в Казахстане в разные годы. На них звучали лозунги о запрете продажи китайцам земель.





Тот же посыл попытались преподнести участники несанкционированного митинга в Алматы 1 мая текущего года. Хотя никаких объективных предпосылок, которые могли бы объяснить слухи о передаче гражданам Китая земель, нет. Более того: в Казахстане давно принят закон, который запрещает иностранцам иметь в частной собственности земельные участки, даже если они получены по наследству", - напомнили авторы исследования.





Другое расхожее предубеждение основано на страхе казахстанцев потерять рабочие места, если в страну начнут переезжать граждане КНР. Это предвзятое мнение беспочвенно, а сама возможность давным-давно закрыта на законодательном уровне. Именно для того, чтобы защитить внутренний рынок труда, был введен запрет на работу иностранцев в РК.





Есть исключения. Министерство труда и соцзащиты населения РК (МТСЗН) каждый год выдает желающим компаниям квоты на трудоустройство иностранцев. Общее количество квот на год - 22,3 тыс., это всего 0,24% от общего рынка труда Казахстана. Стоит отметить, что эти квоты частные предприятия регулярно не исчерпывают. Например, по данным на март 2023 года в стране трудились всего 14,4 тыс. иностранцев. Из них граждан КНР насчитывалось 3,5 тыс. человек - около четверти. То есть остался квотированный резерв (7,8 тыс. мест) на рабочих-иностранцев, но очереди желающих не наблюдается", - сообщает сайт.









Из комментариев казахстанцев под проектом соглашения можно понять: многие проголосовавшие не знали, что обсуждаемое введение взаимного безвизового режима, по сути, нужно только казахстанцам, чтобы мы могли без лишних трат и сборов документов ездить в КНР. Ведь отмена виз для граждан КНР, против которой выступали комментаторы, произошла еще в июле прошлого года, отмечают авторы публикации.





Истоки этого несоответствия нужно искать в соцсетях, ведь сразу после публикации проекта соглашения в закрытых группах мессенджера WhatsApp разные люди начали распространять сообщения с призывами голосовать против введения "безвиза для китайцев". В редакции Energyprom.kz имеются скриншоты этих сообщений. Инициаторы волны негодования не объясняли, что безвизовый режим для китайцев работает уже почти год и никакого наплыва китайских граждан любой национальности за это время у нас не наблюдается", - говорится в исследовании.





Авторы приводят данные статистики.





За 2022 год численность посетителей из Китая, которые останавливались в гостиницах и отелях РК, составила 45,2 тыс. человек, против 17,7 тыс. в 2021-м. Да, число приезжавших из КНР выросло в 2,5 раза. Но это связано с общим ростом числа гостивших в Казахстане нерезидентов. На китайских туристов в общей численности посетителей РК в прошлом году пришлось всего 4,9%, в 2021-м же их доля составляла 5,4%", - подчеркивает агентство.





Исследователи отмечают: рост числа туристов из Китая - тенденция, к которой стремятся все страны.





Причина проста: китайских туристов очень много, они любят путешествовать и тратят в турах немалые средства. По оценкам Всемирной туристской организации при ООН (ВТО), до пандемии, в 2018 году, разные страны посетили 148 млн граждан КНР, потратив при этом 130 млрд долл. США. Для Казахстана доступ к такой огромной клиентской базе - возможность значительно поднять уровень турбизнеса, ведь наша страна имеет огромный туристический потенциал. А жители Поднебесной, судя по оценкам ВТО, любят не столько пляжный, сколько культурно-познавательный туризм, что особенно актуально для РК", - говорят авторы исследования.









Авторы подчеркивают, что за две недели обсуждения под проектом соглашения было опубликовано 756 страниц комментариев, большинство из которых - негативные. Причем несколько сотен таких оценок состоят только из одного слова - "Қарсымын" (в переводе с казахского - "Я против").





Намеренное накручивание антикитайских настроений в РК заметили и казахстанские китаеведы, и "международники" КНР.





Так, доцент Школы политики и международных отношений при Педагогическом университете Центрального Китая КНР Фэй Чен пишет, что за подобными диверсиями (антикитайскими митингами в РК) могут стоять скрытые силы других стран, которые играют на страхах казахстанцев, чтобы спровоцировать противостояние.





Напомним, в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан разработали проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований". Ожидается, что принятие проекта позволит развивать тесное сотрудничество между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой и установит взаимное освобождение от визовых требований для владельцев национальных паспортов.





27 апреля в кулуарах XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо высказался о возможности облегчения визового режима между Китаем и РК.





Проект соглашения вызвал бурное обсуждение. Многие казахстанцы высказались против безвиза с Китаем. Введение безвизового режима прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров. Он подчеркнул, что соглашение не дает права на работу в Казахстане гражданам Китая, а направлен на увеличение туристического потока.



