11.11.2023, 12:00 48551
Автовладельцев Алматы предупредили о сильных осадках и гололеде
Водителям рекомендовано заменить шины на зимние
Фото: Depositphotos
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Алматы. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Автовладельцев Алматы призвали заменить летние шины на зимние из-за ожидающегося гололеда.
По прогнозу РГП "Казгидромет", с 12 по 15 ноября текущего года в Алматы временами ожидаются сильные осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег. Ночью температура воздуха понизится до 4 градусов мороза. Ожидается гололед.
В этой связи владельцам транспортных средств рекомендуется заменить летние шины на зимние. На проезжей части дорог возможно возникновение обледенений, накатов, поэтому призываем водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать резкого маневрирования и торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков", - сказано в сообщении управления развития коммунальной инфраструктуры города.
Пешеходам также рекомендовано соблюдать нормы безопасного поведения на дороге, быть максимально бдительными, переходить проезжую часть, убедившись, что водитель их видит и пропускает. Напоминают, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условиях гололеда, значительно увеличивается.
В целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения противогололедных работ просим автовладельцев по возможности ограничить движение по городу, не парковать автомобили у обочины проезжей части", - призвали в ведомстве.
Отмечается, что для осуществления противогололедных работ привлечены 10 подрядных организаций, 818 единиц техники и 1240 дорожных рабочих.
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11.11.2023, 11:33 49381
Какую помощь оказали семьям шахтеров, погибших на шахте Костенко Дополнено
Фото: Depositphotos
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Караганда. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев рассказал, какую помощь оказали родным шахтеров, погибших на шахте имени Костенко.
По словам главы региона, на сегодняшний день 46 семей оформили документы единовременной выплаты на погребение из ЕНПФ. Из них 42 семьи уже получили выплаты.
Также двадцати семьям, имеющим несовершеннолетних детей и детей, обучающихся в вузах, до 23 лет назначено государственное социальное пособие по случаю потери кормильца.
Помимо этого, будет также и другая поддержка семьям погибших шахтеров", - заверил аким.
Булекпаев также рассказал, что на сегодня 10 пострадавших горняков остаются под наблюдением в медучреждениях, их состояние средней и легкой степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Со стороны компании "АрселорМиттал Темиртау" выплачено 10 годовых заработных плат 41 семье. Погашены кредиты погибших шахтеров, их супругов, родителей, детей", - сообщил аким Карагандинской области.
Также компания обязуется купить квартиры из расчета не менее 18 квадратных метров полезной площади на каждого члена семьи. Страховые выплаты, оплата за обучение детям в вузах до 23 лет на период обучение начнут выплачиваться с ноября.
Дополнено 11.11.2023, 13.30
Также глава региона сообщил, когда возобновит работу шахта имени Костенко.
По его словам, на сегодняшний день четыре из восьми шахт АМТ уже работают.
Шахта Костенко возобновит работу после завершения расследования. Кроме того, по оценкам специалистов, для восстановления работоспособности шахты потребуется еще 2-2,5 месяца. При этом аким отметил, что закрывать шахты "Арселора" не будут.
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране был объявлен днем общенационального траура. Алихан Смаилов на заседании 31 октября сообщил, что сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана завершается.
10.11.2023, 18:10 74831
Население в Алматинской агломерации к 2030 году составит 4,5 млн человек
Фото: Depositphotos
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Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе объединенного архитектурно-градостроительного форума "Казахстан-2023" сообщил, что население в Алматинской агломерации к 2030 году составит 4,5 млн человек, информирует пресс-служба акимата мегаполиса.
Население в агломерации сегодня более 3,5 млн человек, по прогнозам, к 2030 году составит уже 4,5 млн человек. С учетом нового закона "О развитии агломераций" с начала нынешнего года законодательно закреплен статус Алматинской агломерации с его центром - городом Алматы. Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2029 года уже одобрен маслихатами как города Алматы, так и Алматинской области и должен быть принят в правительстве до конца текущего года", - заявил глава города.
По его словам, данный документ позволит гармонизировать и сбалансировать опережающее развитие жилищной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Алматы и в Алматинской области.
Стоит отметить, что в последние годы в Алматы происходят несоразмерные масштабы застройки, которые вызывают огромные экологические проблемы, перенаселение города, пробки на улицах и загруженность дорог.
Напомним, этим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах. Вместе с тем уплотняющая застройка вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. Ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин.
В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию.
10.11.2023, 15:59 79786
Очередное незаконное строение сносят в Алматы
Собственник частично построил объект на земле госфонда
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По решению суда под снос попало крупное нежилое помещение, расположенное на улице Брюсова на пересечении с улицей Скрябина, сообщает управление градостроительного контроля Алматы.
По информации управления, собственник земельного участка с целевым назначением "производственное помещение" построил объект площадью порядка 470 метров частично на земле госфонда.
Управлением инициировано исковое заявление к собственнику еще в 2021 году, после чего последовали судебные разбирательства. Постановлением Алматинского городского суда от 27 апреля 2022 года решение суда первой инстанции о частичном сносе объекта от 2 ноября 2021 года оставлено без изменений. 27 мая 2022 года судебным исполнителем возбуждено исполнительное производство и в адрес собственника направлено письмо об исполнении решения суда в добровольном порядке до 13 июня 2022 года, которое собственник не исполнил", - проинформировали в ведомстве.
Сегодня снос объекта начат в присутствии судебных исполнителей.
Особую обеспокоенность алматинцев вызывает застройка предгорных районов Алматы. По данным прокуратуры, более 150 нарушений выявлено при застройке в предгорьях и водоохранных зонах мегаполиса.
В апреле этого года депутат сената Андрей Лукин предложил объявить мораторий на строительство в горных районах Алматы.
В июле жители села Бесагаш в Алматинской области пожаловались на незаконную точечную застройку возле их домов.
10.11.2023, 15:44 80571
Недостаточно только законодательных решений - Ашимбаев об ужесточении наказания за бытовое насилие
Необходимо усиливать воспитательную работу, повышать общий уровень культуры, формировать культуру взаимоотношений между супругами, мальчиками и девочками уже со школы и закреплять в университетах
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер сената Маулен Ашимбаев сегодня в кулуарах верхней палаты прокомментировал возможность ужесточения наказания за семейно-бытовое насилие.
Если есть необходимость ужесточить законодательство, а мы его уже ужесточили, и достаточно серьезно, то мы и дальше пойдем на эти шаги. Вопрос в том, что недостаточно только законодательных решений. Этим мы бытовое насилие не уменьшим", - подчеркнул Ашимбаев.
По его словам, необходимо:
• усиливать воспитательную работу;
• повышать общий уровень культуры;
• формировать культуру взаимоотношений между супругами, мальчиками и девочками уже со школы и закреплять в университетах.
Нужно учить культуре взаимоотношений в браке, как относиться друг к другу, к детям, к старшим. В этом направлении работа, мягко говоря, хромает. Пока мы этой работой серьезно не займемся, мы не увидим каких-то системных изменений", - считает Ашимбаев.
По его мнению, это не только работа госорганов, к ней должны подключиться институты гражданского общества, СМИ, университеты, школы, интеллигенция.
Все вместе мы должны формировать новую культуру взаимоотношений в семье", - резюмировал спикер сената.
Напомним, сегодня стало известно об очередном вопиющем случае насилия. Экс-министр нацэкономики Бишимбаев до смерти избил свою жену возле ресторана. Женщина скончалась до приезда скорой. Полиция проводит расследование.
Ранее сообщалось, что муж до смерти избил жену на глазах у дочери в Карагандинской области.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Декриминализация побоев привела к массовым нарушениям прав человека, заявила президент фонда "Не молчи" Дина Смаилова журналисту информационного агентства Kazakhstan Today.
10.11.2023, 14:10 83696
Снятие отпечатков пальцев будет добровольным
Фото: pexels.com
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Казахстана Сакен Сарсенов в кулуарах Министерства юстиции сообщил журналистам, что процедура снятия отпечатков пальцев будет добровольной.
Депутаты мажилиса предложили сделать процедуру снятия отпечатков пальцев добровольной после резонанса, который вызвала норма об обязательной дактилоскопии при документировании. В МВД рассмотрели предложение парламентариев.
Да, сейчас такое решение принято. В законопроект вносятся изменения. Прорабатывается вопрос, чтобы граждане сдавали отпечатки пальцев на добровольной основе с 1 января 2024 года", - сообщил Сарсенов.
При этом он отметил, что для иностранцев снятие отпечатков пальцев будет обязательным на границе, а внутри страны - на добровольной основе.
Ранее в МВД рассказали, как будет действовать норма об обязательной дактилоскопии с 2024 года.
08.11.2023, 18:25 157386
В Казахстане мажилисмен предложил увеличить штрафы за вандализм
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Сергей Пономарев, озвучивая свой депзапрос на имя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова на пленарном заседании, предложил увеличить штрафы за вандализм в Казахстане.
Борьба с вандализмом - это не только административное и уголовное наказание, решать проблему надо комплексно. Нужна эффективная координация (…) Предлагаем правительству пересмотреть концепцию культурной политики с действующими индикаторами, взять под особый контроль исполнение законодательства в отношении сохранности историко-культурных объектов при выделении земельных участков; восстановить карты сакральных мест, а также проработать вопрос по увеличению штрафов за вандализм", - цитирует tengrinews.kz депутата.
Мажилисмен заявил, что в этом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма, а "в реальности их гораздо больше".
Причем участились факты вандализма не только в городах, аулах, но и в заповедниках, у памятников, в природных парках. Надписи типа "Здесь был Вася" пишут уже в самых труднодоступных местах, причем даже чиновники, отвечающие за развитие культуры, о чем недавно шумели соцсети. Или еще видеопример - девочка малюет каракули на памятнике истории, а снимает ее собственная мама. Это вместо того, чтобы остановить ребенка и разъяснить, что такого делать нельзя", - цитирует zakon.kz Сергея Пономарева.
В Северо-Казахстанской области, добавил мажилисмен, фермеры запахивают места древних городищ, археологические карты сакральных мест позабыты. Более того, не гнушаются вандалы кладбищами.
На кладбище Кенсай в Алматы разграбили могилы народных артистов Газизы Жубановой и Азейрбайжана Мамбетова, украли статую жеребенка", - цитирует kaztag.kz депутат.
Напомним, в августе казахстанцы активно обсуждали ролик, где некий мужчина вырезает отверткой на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай. В пресс-службе акима Актюбинской области назвали имя и должность вандала. На видео Манас Кошербаев - директор городского дома культуры казахского общества слепых.
Также в прошлом году вандалы разграбили 15 могил в Алматинской области. В ЗКО вандалы повредили несколько памятников и крестов на кладбище.
08.11.2023, 11:01 173376
Незаконные постройки снесут в горах Алматы
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Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматы по решению суда снесут незаконные постройки, сообщили в пресс-службе акимата.
В горной местности Алматы усилен контроль за незаконным строительством. Управлением градостроительного контроля выявлены 52 объекта, возводимые с нарушением требований закона и строительных норм.
При этом по 20 объектам из них уже вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе, приведении участка в первоначальное состояние и принудительном исполнении предписания, а именно в отношении:
1. Клубный дом Pain Hill, Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, переулок 7, участок 8/1.
2. ЖК "Швейцария", Бостандыкский район, микрорайон Нурлытау, участки 1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22.
3. Строительство жилого дома, Бостандыкский район, микрорайон Нурлытау, участок 932/79.
4. Строительство жилого дома, Медеуский район, улица Нурмагамбетова, 374/1.
5. Строительство клубного дома, Медеуский район, ПК "Горный Гигант", 554.
6. Клубный дом Domino Life, Медеуский район, улица Жамакаева, 308.
7. Клубный дом Pine Hill Residence, Медеуский район, улица 2, участок 33.
8. Строительство жилых домов, Медеуский район, улица Обсерватория, 104/4.
9. Срез склона предгорья, Медеуский район, микрорайон Бутаковка, участок 31/1.
10. Строительство подпорной стены, Медеуский район, улица Шокая, 203, 205, 207.
11. ЖК "Граф", Бостандыкский район, микрорайон Ремизовка, переулок 7, участки 71,73,75.
12. ЖК "Люксембург", Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Кали Надырова, участки 71, 73, 75.
13. МЖК, Наурызбайский район, улица Кенесары хан, участок 98.
14. Строительство жилого дома, Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Жангир хана, 46.
15. Клубный дом Rich, Бостандыкский район, микрорайон Мирас, участок 24/1, 24/2.
16. Садовые дома, Бостандыкский район, ПК "Жанару", 556.
17. Строительство клубного дома, Медеуский район, улица Оспанова, 87/2, 87/4, 87/5.
18. Подпорная стена, Медеуский район, улица 2-я Ладушкина (Курмет), 35А.
19. ЖК "Французский дом", Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, АКХ Чапаево, участок 426.
20. Клубный дом KHAN, Бостандыкский район, улица Витебская 44/3, 44а.
По оставшимся 23 объектам в настоящее время проходят судебные разбирательства, по 9 - инициируются исковые заявления", - уточнили в акимате.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области земли в предгорьях незаконно выделяли под строительство элитных дач.
07.11.2023, 21:00 191161
Карагандинские шахтеры прокомментировали слова зампремьер-министра о зарплате погибших горняков
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Караганда. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова озвучила зарплаты погибших горняков на шахте имени Костенко. В свою очередь работники шахты "Саранская" Карагандинской области рассказали ekaraganda.kz о реальных зарплатах.
По словам зампремьер-министра, погибшие шахтеры имели заработок от 300 тысяч до 1,6 миллиона тенге. Причиной существенной разницы в оплате труда Тамара Дуйсенова назвала разную квалификацию.
Мы посмотрели данные об их заработке по Цифровой карте семьи. От 300 тысяч до 1,6 миллиона тенге, так как среди них есть молодые работники, те, кто только устроился туда. Поэтому такая разница в оплате труда. В зависимости от квалификации и функционала, который они выполняли", - сказала заместитель премьер-министра на брифинге правительства.
Проходчики горных выработок, горные мастера, машинисты горных выемочных машин, горнорабочие по ремонту горных выработок заявили, что, чтобы иметь зарплату хотя бы вполовину того, что озвучила министр, нужно работать в самых опасных условиях и быть мастером самого высшего разряда.
Тамара Дуйсенова говорила конкретно про погибших шахтеров, что именно они получали такие зарплаты. Это недостоверная информация, прямо скажем. Таких зарплат не существует. Реальная зарплата от 300 до 800 тысяч тенге. И то 800 тысяч - при выполнении планового задания. Вспомогательные участки могут получать премии, если шахта выполнила план по добыче. Но зарплат таких точно не существует. Я считаю, что (заместитель) премьер-министр должна официально выступить и опровергнуть эти слова либо выяснить, кто дал такую некорректную информацию", - сказал председатель профсоюзного комитета шахты "Саранская" Александр Краус.
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура. Алихан Смаилов на заседании 31 октября сообщил, что сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана завершается.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?