Автовладельцев Алматы предупредили о сильных осадках и гололеде

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Караганда. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев рассказал, какую помощь оказали родным шахтеров, погибших на шахте имени Костенко.





По словам главы региона, на сегодняшний день 46 семей оформили документы единовременной выплаты на погребение из ЕНПФ. Из них 42 семьи уже получили выплаты.





Также двадцати семьям, имеющим несовершеннолетних детей и детей, обучающихся в вузах, до 23 лет назначено государственное социальное пособие по случаю потери кормильца.





Помимо этого, будет также и другая поддержка семьям погибших шахтеров", - заверил аким.





Булекпаев также рассказал, что на сегодня 10 пострадавших горняков остаются под наблюдением в медучреждениях, их состояние средней и легкой степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.





Со стороны компании "АрселорМиттал Темиртау" выплачено 10 годовых заработных плат 41 семье. Погашены кредиты погибших шахтеров, их супругов, родителей, детей", - сообщил аким Карагандинской области.





Также компания обязуется купить квартиры из расчета не менее 18 квадратных метров полезной площади на каждого члена семьи. Страховые выплаты, оплата за обучение детям в вузах до 23 лет на период обучение начнут выплачиваться с ноября.





Дополнено 11.11.2023, 13.30





Также глава региона сообщил, когда возобновит работу шахта имени Костенко.





По его словам, на сегодняшний день четыре из восьми шахт АМТ уже работают.





Шахта Костенко возобновит работу после завершения расследования. Кроме того, по оценкам специалистов, для восстановления работоспособности шахты потребуется еще 2-2,5 месяца. При этом аким отметил, что закрывать шахты "Арселора" не будут.







