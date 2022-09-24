Автовладельцы из новых областей РК начали получать номера с собственным кодом региона

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С сегодняшнего дня при регистрации авто жителям этих областей начали выдавать номера с новыми кодами регионов. Государственные регистрационные номерные знаки в области Абай имеют цифровое обозначение кода региона - 18, в области Жетысу - 19 и в области Улытау - 20. Учитывая экстерриториальный принцип оказания услуг в сфере дорожного движения, жители новых областей смогут зарегистрировать свои автомобили в любом спецЦОНе страны", - информирует Polisia.kz.
При этом гражданам не требуется замена старых государственных номерных знаков с прежними цифровыми обозначениями регионов на новые.
С сентября для удобства граждан все заявки в ЦОНах на изготовление номеров повышенного спроса будут привязываться к их ИИНам (или БИНам - для юридических лиц) и оплаченным квитанциям. Это позволит исключить риски, когда на один и тот же номер подается несколько заявок в разных регионах и у граждан возникают вопросы в приоритетности их выдачи какому-либо лицу. Кроме того, это снизит коррупционные риски, так как в ЦОНах больше не будут заказывать престижные номера "впрок", а только по индивидуальным заказам граждан", - добавили в МВД.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточили ответственность для владельцев авто, завезенных из других стран.