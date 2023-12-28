АЗРК проводит расследование в отношении сотовых операторов по фактам повышения цен

Фото: YK-news.kz

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Усть-Каменогорск. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Новой Бухтармы раскритиковали новогоднюю елку, установленную в центре поселка, и решили нарядить свою, сообщает - Жители Новой Бухтармы раскритиковали новогоднюю елку, установленную в центре поселка, и решили нарядить свою, сообщает YK-news.kz





Новогодняя елка в центре поселка представляла собой каркас, украшенный мишурой и гирляндами. Средства из бюджета на эти цели не выделялись.





Жители взяли инициативу в свои руки. В чате поселка объявили сбор средств на елочные украшения. За сутки новобухтарминцам удалось собрать 150 тысяч тенге. Украсить решили ель возле Дома культуры.





Закупили 300 метров гирлянды, украшения. Парни, которые на цементном заводе работают, елку три дня наряжали. Осталось гирлянду развесить, когда она придет из Алматы", - рассказала местная жительница Татьяна.