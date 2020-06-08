Балаева: Идеологи на местах должны тщательно подходить к производству контента

Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - Идеологам на местах нужно тщательно подходить к производству контента, заявила министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева, передает Kazakhstan Today.

Полагаю, идеологам на местах нужно тщательно подходить к производству контента, не забывая о главных приоритетах нашего государства", - пишет на своей странице в Facebook Аида Балаева.

Министр отметила, что Казахстан является светским государством и Конституция гарантирует всем гражданам одинаковые права, уважение к их чести и достоинству. В том числе речь идет о различных публикациях в соцсетях, которые могут оскорбить чьи-то чувства.

Также это касается и видеороликов, которые создаются в рамках государственного социального заказа, пояснила она.

Думаю, должны быть созданы специальные рабочие группы при акиматах, которые будут детально анализировать и отбирать ролики, прежде чем их опубликуют в СМИ и социальных сетях", - считает министр.

Напомним, недавно разгорелся скандал с видеороликом о девушке в короткой юбке , в титрах которого указано, что он снят по заказу управления Молодежного ресурсного центра Шымкента. На видео водитель такси принимает попутчицу за девушку легкого поведения. После появления ролика в Сети, многие пользователи посчитали его оскорбительным.

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