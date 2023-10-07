Балаева назвала темы, по которым нельзя подать петицию
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Аида Балаева на брифинге в СЦК перечислила вопросы, по которым граждане не смогут подать петицию, передает корреспондент агентства.
Регламентация работы института петиций предусматривается законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур".
По словам Аиды Балаевой, подать петицию смогут граждане Республики Казахстан в электронном виде в ИС "Е-Өтініш" либо в виде письменного заявления. При этом не смогут подаваться петиции по вопросам изменения формы правления, административно-территориального устройства и госграницы Республики, правосудия, амнистии, национальной безопасности и др.
Она уточнила, что перечень тем сформирован на основе конституционного и уголовного права, а также законе о референдуме
Срок рассмотрения петиции для центральных госорганов - не более 40 рабочих дней со дня регистрации, для акиматов и маслихатов - не более 20 дней. В процессе рассмотрения петиции госорган будет обязан реализовать ряд мероприятий. В частности, осуществить выезд на место, провести публичные обсуждения проекта решения с приглашением заявителя, создать отдельную комиссию или рабочую группу, проанализировать поступившие к петиции комментарии, изучить международный опыт и провести сравнительно-правовой анализ", - пояснила министр.
По результатам рассмотрения первый руководитель будет обязан выступить в СМИ с официальным сообщением. Закон вступает в силу по истечении 6 месяцев после дня его первого официального опубликования.
Балаева проинформировала, что установлены пороговые значения для обязательного рассмотрения петиции госорганами:
- не менее 5 тысяч голосов граждан в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции правительства;
- не менее 2% от численности населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции маслихатов областей, городов республиканского значения, столицы;
- не менее 1% голосов от численности населения административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции акиматов.
В ходе брифинга Аида Балаева также затронула вопрос разработки закона о масс-медиа. По ее словам, закон о СМИ 1999 года морально устарел.
За более чем 20 лет информационное поле полностью изменилось, в закон вносили десятки поправок, но в итоге назрел вопрос разработки нового законопроекта", - сказала спикер.
Новеллы законопроекта посвящены сокращению сроков рассмотрения запросов СМИ, переходу на грантовое финансирование, установлению срока исковой давности к материалам СМИ, национальному докладу о правах журналистов, упрощению аккредитаций посредством пресс-карты.
Относительно внедрения пресс-карт: данный механизм разрабатывается как альтернатива действующей аккредитации. Это в первую очередь будет сделано для облегчения взаимодействия журналистов с государственными органами. Также нами была успешно осуществлена комплексная работа с госорганами по включению в законопроект нормы об исковой давности после ее исключения на стадии межведомственной комиссии. Речь идет о трех годах, однако я, как министр, поддерживаю предлагаемый медиасообществом срок - 1 год", - отметила Аида Балаева.
По ее словам, новым законом о масс-медиа предлагается увеличить объем теле-, радиопередач на госязыке до 70%
Баланс 50 на 50 заложен в действующем законе "О СМИ" достаточно давно, еще в 1999 году. По истечении почти 25 лет тренды в стране изменились в сторону развития государственного языка и отечественного контента. В рамках законопроекта "О масс-медиа" предлагается увеличить объем вещания телерадиоканалов на государственном языке с 50% до 70%", - пояснила министр культуры и информации Аида Балаева на пресс-конференции в СЦК.
По ее словам, такой переход будет поэтапным.
Ранее Аида Балаева рассказала, что закон "Об общественном контроле" нужен, чтобы граждане понимали свои законные права на участие в управлении государством.