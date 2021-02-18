Балет "Дон Кихот" покажут в театре оперы и балета имени Абая в юбилей Эдуарда Мальбекова

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - В это воскресенье на Большой сцене Казахского Национального академического театра оперы и балета имени Абая пройдет балет Л. Минкуса "Дон Кихот", передает Kazakhstan Today.

Спектакль - это подарок и дань уважения театра мэтру балетного искусства Казахстана Эдуарду Мальбекову, который отмечает свой 80-летний юбилей.

Заслуженный артист КазССР Эдуард Мальбеков является для многих поколений артистов балета примером беззаветного служения сцене. За годы творческой деятельности на сцене главного театра страны талантливый артист создал неповторимые яркие образы, исполняя характерные партии Красса из балета А. Хачатуряна "Спартак", Эспада из "Дон-Кихота" Л. Минкуса, Ротбардта из "Лебединого озера" П. И. Чайковского, коварного Табаки из балета А. Серкебаева "Брат мой, Маугли" и многих других.

Как опытный педагог с богатым багажом исполнителя, он воспитал несколько поколений артистов балета, лауреатов международных конкурсов, ведущих солистов различных театров Казахстана и зарубежья, которые сегодня достойно представляют национальное хореографическое искусство.

Как трудолюбивый организатор Эдуард Джабашевич проявил себя в качестве заместителя директора Казахского Национального академического театра оперы и балета имени Абая, директора и художественного руководителя Алматинского хореографического училища имени А. Селезнева. Под его руководством творческие коллективы "Салтанат", "Алтынай", "Гульдер" добились высокой исполнительской культуры и обогатили репертуар интересными запоминающимися концертными программами.

Сегодня Эдуард Мальбеков полон творческих сил и желания отдавать свой опыт молодым исполнителям. Даже в свой юбилейный день рождения он подготовил сюрприз для педагогов и артистов КазНАТОБ имени Абая - провел мастер-класс и дал урок-репетицию. Несколько ведущих партий в балете Л. Минкуса "Дон Кихот" исполнят выпускники класса Эдуарда Мальбекова разных лет Амир Жексенбек (Эспада) и Рустем Имангалиев (Базиль).

Спектакль "Дон Кихот" идет на сцене театра уже долгие годы. Эдуард Мальбеков был в числе первых исполнителей главных партий. В 2018 году была осуществлена новая постановка балета. Моя задача как балетмейстера-постановщика состояла в сохранении классического наследия и придания динамичности и яркости основным мизансценам. Были изготовлены новые декорации и костюмы. Это веселый спектакль, который любят во всем мире", сказала главный балетмейстер КазНАТОБ имени Абая, народная артистка РК Гульжан Туткибаева.

Очень символично, что день рождения замечательного артиста Эдуарда Мальбекова ознаменовался не только мастер-классом высокого уровня, но и долгожданным известием o разрешении театру вести свою полноценную работу. Новое постановление от главного санитарного врача Алматы, в котором театрам было дано разрешение не только на проведение спектаклей, но и на увеличение количества зрителей в зале до 30%, очень порадовало всех работников театра, и мы надеемся, что это позволит провести юбилей мастера с участием зрителей, поклонников балетного искусства. Мы искренне рады, что наши просьбы были услышаны и нам предоставлена возможность полноценно осуществлять свою деятельность, направленную на пропаганду и создание духовных и нравственных ценностей", - отметила директор театра, заслуженный деятель РК Ая Калиева.

В репертуаре театра на этой неделе будут представлены зрителю оперы "Любовный напиток" Г. Доницетти, "Богема" Дж. Пуччини и балет "Сильфида" Г. Левенсхольда. КазНАТОБ имени Абая соблюдает все санитарные нормы и продолжает выполнять все превентивные гигиенические меры, необходимые для общей безопасности зрителей.

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