Байбек: Еще больше меценатов выразили готовность поддержать призыв Елбасы

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - На заседании Попечительского совета Общественного фонда Birgemiz, учрежденного по инициативе Нурсултана Назарбаева, обсудили механизмы оказания дальнейшей помощи гражданам из наиболее уязвимых слоев населения в условиях чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.

В совещании в онлайн-режиме участвовали заместители акимов регионов, первые зампреды филиалов партии и руководители региональных фондов Birgemiz.

Председатель Попечительского совета фонда Бауыржан Байбек отметил, что по поручению Первого Президента Нурсултана Назарбаева в дополнение к инициированным главой государства Касым-Жомартом Токаевым масштабным мерам поддержки на сегодня единовременной помощью в 50 тысяч тенге охвачено свыше 152 тысяч семей.

Лидер партии поручил продолжить данную работу и провести вторую волну в начале мая. В 23 городах единоразовой выплатой в 50 000 тенге будет поддержано еще 210 тысяч наиболее нуждающихся семей, не получавших до этого помощи. С учетом коэффициента семейности в целом помощью будет охвачено порядка миллиона человек. Эта помощь оказывается только на время карантина. У нас уже отработан алгоритм действий. Создана необходимая инфраструктура в регионах - оперативные штабы, региональные фонды. Закреплены ответственные руководители и исполнители. Налажено взаимодействие с банками второго уровня. Сегодня предприниматели видят прозрачную деятельность Фонда, все больше обращаются и выражают готовность вносить пожертвования в Фонд", - сказал Бауыржан Байбек.

Вместе с тем первый зампред Nur Otan также акцентировал внимание участников совещания на выявленных в ходе первой волны недочетах, в том числе некачественно проработанных в ряде регионов списков нуждающихся.

В списках должны быть только те, которые действительно нуждаются в помощи, находятся в сложном материальном положении. Средства Фонда ограничены. Нами также выявлены факты, когда гражданам пришло SMS о перечислении фондом Birgemiz 50 тысяч тенге, однако по факту деньги на карточку не поступили. В Темиртау 11 таких фактов, Кызылорде - 10, Костанае - 9, Кокшетау - 7, Семее - 2. Руководителям региональных филиалов партии необходимо оперативно устранять подобные проблемы. В целом еще раз подчеркиваю: списки граждан для получения помощи формируют акиматы. Это ваша зона ответственности. Если граждане к вам обращаются, решайте вопросы людей на местах, не самоустраняйтесь. В случае выявления подобных фактов Комитет партийного контроля должен разобраться и внести предложения по таким членам партии. Есть соответствующее поручение главы государства по таким чиновникам, не готовым брать на себя ответственность "слышать" и решать проблемы простых людей", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Стоит отметить, что в рамках фонда Birgemiz со вчерашнего дня волонтерами Jas Otan также была начата бесплатная доставка 5 миллионов защитных масок более 100 тысячам наиболее незащищенных семей в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Продуктовыми корзинами и товарами первой необходимости обеспечено уже более 60 тысяч нуждающихся семей по всей стране. Более 2 тысяч медработников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, получили из средств фонда по 50 тысяч тенге.

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