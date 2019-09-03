Бердибек Сапарбаев посетил село близ столицы

Кокшетау. 1 сентября. Kazakhstan Today - В воскресенье, 1 сентября, заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев посетил с рабочей поездкой Аршалинский район Акмолинской области.

В селе Жибек Жолы вице-премьер и аким области Ермек Маржикпаев приняли участие в торжественной линейке в школе имени Иманжусупа Кутпанулы.

Бердибек Сапарбаев осмотрел учебные кабинеты и побеседовал со школьниками, поздравил всех учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний.

Развитие любого государства в первую очередь зависит от уровня образования, культуры, воспитания граждан. Поэтому руководство нашей страны уделяет особое внимание социальной сфере. По поручению Елбасы разработан Закон о повышении статуса педагогов, президентом страны поставлена задача по повышению зарплаты учителей в два раза. Вы хорошо знаете, какая работа проводится в нашей стране, какие строятся современные школы, детские сады, больницы, театры, спортивные сооружения. Это все направлено на то, чтобы Казахстан занял достойное место в мировом сообществе", - сказал Бердибек Сапарбаев.

Средняя школа имени Кутпанулы построена в 2011 году. В ней обучаются свыше тысячи детей, работают 68 учителей. В текущем году в школе был проведен капитальный ремонт, на эти цели из областного бюджета выделено 158 млн тенге.

Также Бердибек Сапарбаев посетил многодетную семью Кудабаевых, в которой воспитываются четверо несовершеннолетних детей. В связи с низким уровнем дохода в апреле им была назначена адресная социальная помощь в размере 101 тысячи тенге в месяц. Денежную помощь от государства глава семейства Азамат Кудабаев планирует направить на открытие небольшого бизнеса - станции технического обслуживания. В свою очередь, супруга Гульнур проходит обучается на кондитера по программе "Енбек", чтобы заниматься выпечкой и реализацией хлебобулочных изделий на дому.

Бердибек Сапарбаев отметил стремление жителей села к труду.

В Казахстане работают различные государственные программы, направленные на поддержку нуждающихся семей, обучение безработных востребованным профессиям и основам бизнеса. Самый главный вопрос - трудолюбие, которое нужно прививать с детства. Отрадно, что вы используете поддержку государства, но и сами работаете, обеспечивая достаток своей семьи", - сказал он.

В ходе посещения мебельной фабрики "Джамиля" вице-премьер ознакомился с технологическим процессом, ассортиментом продукции, а также встретился с трудовым коллективом предприятия.

Кроме того, в селе Жибек Жолы Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой врачебной амбулатории, яслей-сада "Бобек" и зоны отдыха "Beibarys". В ходе посещения объектов аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев доложил о социально-экономическом развитии Аршалынского района и реализации инфраструктурных проектов в данном селе.

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