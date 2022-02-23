Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 22 ФЕВРАЛЯ - Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина во время январских беспорядков в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным отдела полиции при управлении полиции Ауэзовского района, женщина, ожидающая седьмого ребенка, помогала своему мужу красть ружья, винтовку, пистолет, патроны и другие боеприпасы, сообщает Polisia.kz.
В числе изъятого в ходе обыска дома было девять стволов "Сайга", два нарезных ружья, винтовка, пистолет, патроны, резиновые дубинки, деревянные биты, саперная лопата и радиостанции. Упаковки с краденым оружием гражданин Т., 1996 года рождения, закопал на участке перед своим частным домом. Также была установлена автомашина, на которой передвигался подозреваемый. Рядом с ним в этот момент находилась его супруга", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.
По его словам, женщина активно помогала грузить в машину коробки с краденым имуществом.
Вещественные доказательства изъяты. Факт квалифицируется по статье 291 часть 3 УК РК. Действиям женщины будет дана правовая оценка.