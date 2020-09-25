Бесплатные спортивные секции для детей с ограниченными возможностями открылись в Караганде

Караганда. 24 сентября. Kazakhstan Today - Караганда присоединилась к социальному проекту "Саламатты болаша?", реализуемому Общественным фондом "Мир равных возможностей" при поддержке Samruk-Kazyna, передает Kazakhstan Today.

Особенные дети смогут бесплатно заниматься спортом. Открылись секции по адаптивному тхэквондо и плаванию, инклюзивной хореографии. Проводятся тренировки по бочче - это новый паралимпийский вид спорта в Казахстане.

Презентация проекта прошла во Дворце детей и юношества. Меморандум о сотрудничестве подписали заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов и директор ОФ "Мир равных возможностей" Нургуль Ульжекова.

Будем вместе работать и помогать детям самореализовываться, исполнять желания и идти к своей мечте. Этот проект дает больше возможностей для социализации особенных детей", - сказал Абзал Нукенов.

В этот же день состоялись открытые тренировки по бочче и адаптивному плаванию.

По словам координатора проекта в Караганде Гаухар Акижановой, для участия в программе группы уже набраны, но возможен резерв.

Секция бочче будет действовать в общеобразовательной школе №27 и областной школе-интернате для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Секция адаптивного тхэквондо организована при участии Областной федерации тхэквондо WTF. Занятия инклюзивной хореографией будут проводиться в Доме дружбы.

Для детей с особыми потребностями жизненно важна двигательная активность. Это прежде всего профилактика вторичных осложнений из-за малоподвижного образа жизни. Через регулярные занятия адаптивным спортом дети раскрывают свой скрытый потенциал, улучшаются физические и коммуникативные способности, - отметила Нургуль Ульжекова. - Мы рады, что акимат Карагандинской области проявил заинтересованность и оказал поддержку".

Фонд берет на себя расходы по обучению тренеров, оплате труда, методическому сопровождению и оснащению специальным спортивным инвентарем.

Мой сын с трех лет занимается плаванием. Записались в секцию бочче. Про такую игру раньше не знала. Почитала в Интернете - понравилось. Это хорошо подходит детям-колясочникам. И дает дополнительные возможности для общения", - поделилась Татьяна Соковых, мама 6-летнего особенного ребенка.

Проект "Саламатты болашак" действует с 2017 года. Стартовал в столице и постепенно расширяет географию. Сейчас спортивные секции работают в Нур-Султане, Павлодаре, Шымкенте и Карагандинской области.

Проект реализуется в сотрудничестве с местными исполнительными органами. Генеральным партнером является Фонд развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust. Социальные партнеры - партия Nur Otan (в рамках проекта "Кедергісіз келешек - Будущее без барьеров") и благотворительный фонд Batyl Jureq.

С вопросами по участию в проекте можно обращаться по телефону: +7-700-022-12-43.

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