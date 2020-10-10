Без участия общественности невозможно искоренить коррупцию - Шпекбаев

Талдыкорган. 9 октября. Kazakhstan Today - В Алматинской области председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев встретился с общественностью, блогерами, бизнес-сообществом и представителями СМИ, передает Kazakhstan Today.

Мероприятие проведено в целях построения конструктивного диалога с гражданским обществом в рамках реализации концепции президента "Слышащее государство", сообщает управление внутренней политики Алматинской области.

Алик Шпекбаев отметил, что сегодня без активного участия общественности невозможно минимизировать, тем более искоренить коррупцию, поэтому сегодня каждый гражданин, каждый общественный деятель, в том числе блогеры и журналисты, играют особую роль в продвижении идеологии добропорядочности и реализации антикоррупционной политики в целом.

В ходе встречи председателем агентства были презентованы антикоррупционные инициативы и основные результаты деятельности агентства за 9 месяцев 2020 года.

В частности, Шпекбаев довел до участников три пакета антикоррупционных реформ главы государства, ознакомил с трансформационными процессами, нацеленными на обеспечение открытости и прозрачности госаппарата, результатами превентивной работы по оптимизации бюджетных расходов, а также новыми подходами по продвижению идеологии добропорядочности.

В ходе визита в регион председатель также посетил "Сервисный акимат Open Талдыкорган", новую областную инфекционную больницу и Дом студентов на 288 мест Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова, где встретился с лидерами клуба "Саналы урпак" и активистами волонтерского движения "Акселератор добра".

Кроме того, глава агентства от лица южнокорейских партнеров передал 2 аппарата концентраторов Детской региональной больнице и Центральной райбольнице.

К слову, это уже второй транш гуманитарной помощи южнокорейских партнеров Антикора в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - отметили в ведомстве.

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