Караганда. 25 января. Kazakhstan Today - В городах и районах Карагандинской области более 30 тысяч человек приняли участие в акции Birgemiz, передает Kazakhstan Today.

В их числе - неравнодушные жители, предприниматели и госслужащие. Особую активность проявили молодые волонтёры.

В рамках акции участники чистили от снега улицы и дворы. В целом по области вывезли более 40 тысяч кубометров снега.

Развитие волонтёрства в регионе - это сейчас очень важная задача. Мы помогаем ветеранам, одиноким пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, которые не могут сами расчистить свой двор. Акиматы районов и городов, в свою очередь, организовали работу по вывозу снега с этих адресов", - сообщил руководитель управления по вопросам молодёжной политики Карагандинской области Нуржан Жетписбаев.

Я очень благодарна ребятам. Наш двор так засыпало снегом, что мы не могли даже выйти из дома. А они пришли и помогли нам. Это очень нужная акция. Спасибо тем, кто её придумал!" - поблагодарила волонтёров пенсионерка Татьяна Назарова.

По данным акиматов городов и районов, в акции приняло участие более 31 тыс. человек и 1643 предприятия и организации. Для расчистки и вывоза снега с центральных улиц, парков, скверов и тротуаров было привлечено 803 единицы спецтехники.

Акция Birgemiz прошла во всех городах и районах Карагандинской области.

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