Бизнесмен из Шымкента выделил 20 млн тенге на помощь в условиях карантина.

Шымкент. 19 марта. Kazakhstan Today - Партиец из Шымкента выделил 20 миллионов тенге на помощь в условиях карантина, передает Kazakhstan Today.

Член партии Nur Otan , бизнесмен Кайрат Молдасеитов объявил об этом сегодня на открытии построенной его же компанией клиники, которая распахнула двери в жилом микрорайоне.

По словам бизнесмена помощь будет оказана в первую очередь социально уязвимым слоям населения, которые находятся в большей зоне риска в случае заражения.

Сейчас такое время, когда нужно думать не только о себе", - считает Кайрат Молдасеитов.

Сегодня тяжело даже бизнесу. Но оставаться равнодушным и не замечать, что живущим с тобой в одном городе старикам, многодетным и малообеспеченным семьям ещё хуже, невозможно", - сказал он.

Кайрат Молдасеитов выразил уверенность, что бизнесмены других городов страны поддержат его и последуют за ним, показав пример социальной ответственности.

Клиника открыта в новом жилом микрорайоне в Каратауском районе города Шымкента. В "Otau-Med" оказывается полный перечень медицинских услуг, в том числе в рамках ОСМС хирургами, ЛОР-врачами, терапевтами, кардиологами и др. Также функционирует поликлиника и стационар.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства