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Бизнесмен из Шымкента выделил 20 млн тенге на помощь в условиях карантина.

19.03.2020, 14:35 11260
Шымкент. 19 марта. Kazakhstan Today - Партиец из Шымкента выделил 20 миллионов тенге на помощь в условиях карантина, передает Kazakhstan Today.
 
Член партии Nur Otan, бизнесмен Кайрат Молдасеитов объявил об этом сегодня на открытии построенной его же компанией клиники, которая распахнула двери в жилом микрорайоне.
 
По словам бизнесмена помощь будет оказана в первую очередь социально уязвимым слоям населения, которые находятся в большей зоне риска в случае заражения.
 

Сейчас такое время, когда нужно думать не только о себе", - считает Кайрат Молдасеитов.

 

Сегодня тяжело даже бизнесу. Но оставаться равнодушным и не замечать, что живущим с тобой в одном городе старикам, многодетным и малообеспеченным семьям ещё хуже, невозможно", - сказал он.

 
Кайрат Молдасеитов выразил уверенность, что бизнесмены других городов страны поддержат его и последуют за ним, показав пример социальной ответственности.
 
Клиника открыта в новом жилом микрорайоне в Каратауском районе города Шымкента. В "Otau-Med" оказывается полный перечень медицинских услуг, в том числе в рамках ОСМС хирургами, ЛОР-врачами, терапевтами, кардиологами и др. Также функционирует поликлиника и стационар.
 

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