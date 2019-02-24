Бизнесмены Алматы за один день собрали 35 млн тенге в только что созданный фонд помощи нуждающимся

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы создадут новый общественный фонд "Бакытты отбасы", который будет аккумулировать спонсорские средства для организации адресной помощи нуждающимся, передает Kazakhstan Today.

Почти 35 млн тенге сегодня собрали алматинские бизнесмены, откликнувшиеся на предложение руководителя фракции городского филиала партии "Нур Отан" Мурата Адильханова создать специальный общественный фонд помощи социально-уязвимым слоям населения Алматы.

Конечно, сейчас во всем мире непростое время для бизнеса, тем не менее, я думаю, каждый понимает, что в такой момент может помочь и не останется в стороне. Я сам вырос в многодетной семье и прекрасно их понимаю. Мы сейчас в индивидуальном порядке помогаем, но этого мало. Нужно объединиться и создать большой городской фонд, благодаря которому мы поддержим большое количество семей", - сказал в ходе внеочередной городской конференции партии Мурат Адильханов.

Алматинские бизнесмены поддержали озвученную идею. Среди них сам Мурат Адильханов, генеральный директор инвестиционного холдинга "Q3 Worldwide" Кайрат Кудайберген, президент "Kassanov Investment group" Зиятдин Касанов, генеральный директор ТОО "Metall Prom" Абдухалил Долкунтай, генеральный директор АО "Алматыинжстрой" Асхат Чиликбаев и другие.





Все расходы будут производиться под строгим контролем наблюдательного совета из числа депутатов, общественных активистов, журналистов, блогеров и представителей малообеспеченных многодетных семей. Войти в состав членов наблюдательного совета Фонда предлагается и казахстанской журналистке Сауле Абединовой, активно выступающей за права многодетных матерей.

Напомним, ранее аким Алматы Бауыржан Байбек озвучил ряд системных городских мер по комплексной поддержке малообеспеченных многодетных семей, которая будет включать систему государственных пособий, адресной помощи, социальных выплат, спонсорской поддержки и мер по содействию занятости.

Так, в Алматы будет создан Центр многодетных матерей "Бакытты отбасы", где они смогут получать юридическую и психологическую консультации, реабилитационную помощь. Это будет сервисный центр по принципу одного окна, где могут быть трудоустроены сами же многодетные матери. Кроме того, Бауыржан Байбек поручил рассмотреть возможность субсидирования из местного бюджета оплаты первоначального взноса на приобретение жилья для нуждающихся многодетных семей, имеющих 4-х и более несовершеннолетних детей. Будет изучен вопрос компенсирования затрат на детский сад для многодетных малоимущих семей начиная со второго ребенка, сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Акимом города также поручено рассмотреть меры по увеличению адресной социальной помощи на возмещение затрат по обучению на дому детей-инвалидов, единовременную социальную помощь при наступлении трудной жизненной ситуации.

Кроме того, будут рассмотрены дополнительные объемы и перечень адресных компенсационных выплат многодетным семьям на коммунальные услуги, включая затраты на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения

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