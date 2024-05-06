05.05.2024, 14:37 43131

Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Казахстан

Из Алматы святыню повезут в другие казахстанские города: Астану, Усть-Каменогорск, Шымкент, Костанай, Караганду и Талдыкорган
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Казахстан
Фото: Агентство православных новостей
Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстан из Иерусалима доставили Благодатный огонь.

В Алматы самолет приземлился около двух часов ночи, сообщает "Sputnik Казахстан".

В 17.00 его перенесут в Вознесенский собор в парке 28 панфиловцев для раздачи всем верующим, желающим прикоснуться к святыне", - пишет сайт.


Из Алматы святыню повезут в другие казахстанские города: Астану, Усть-Каменогорск, Шымкент, Костанай, Караганду и Талдыкорган.

О том, как доставляли огонь из Иерусалима, рассказал протоиерей Игорь Светличный.


С Божией помощью мы немножечко задержались, были небольшие технические неполадки. Без искушения добрых дел не бывает, но, слава богу, долетели. Чувствовали молитву всех наших верующих, православных и инославных наших граждан. Потому что Благодатный огонь такое событие, которое радует всех", - рассказал Светличный.


Обращаясь к встречающим, протоиерей отметил, что Благодатный огонь, как и Воскресение Христово, - это та надежда, которая укрепляет людей, чтобы они старались принести на землю мир.

Напомним, сегодня в Казахстане отмечают православную Пасху.
 

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05.05.2024, 13:41 47771

Ветераны Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы

На эти цели было выделено 187 млн тенге
Ветераны Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы
Фото: Depositphotos
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские ветераны Великой Отечественной войны получили единовременную социальную помощь к 9 Мая.

Выплаты ветеранам на сегодняшний день произведены во всех регионах Казахстана и городах Астане, Алматы и Шымкенте. Всего из местных бюджетов на эти цели было выделено 187 млн тенге", - сообщает пресс-служба правительства.


Там уточнили, что суммы единовременных выплат ко Дню Победы устанавливаются в каждой области индивидуально в зависимости от возможностей местных бюджетов и решений маслихатов.

Средний размер единовременной социальной помощи по республике составил 1,5 млн тенге. При этом во многих регионах выплачены суммы выше среднего размера: в Акмолинской области - 3 млн тенге, Актюбинской - свыше 2 млн тенге. В области Абай, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях и городах Астане и Алматы участники ВОВ получили по 2 млн тенге", - уточнили в правительстве.


Всего в Казахстане на сегодня проживают 148 ветеранов Великой Отечественной войны. Независимо от иных видов социальной поддержки им ежемесячно выплачивают специальное государственное пособие в размере 16 МРП (59 072 тенге).

В прошлом году в Казахстане проживало 222 участника Великой Отечественной войны.
 
05.05.2024, 08:57 61471

В Казахстане отмечают православную Пасху  

С праздником казахстанцев поздравили митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, президент Токаев и премьер Бектенов
В Казахстане отмечают православную Пасху
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Православные казахстанцы сегодня отмечают Светлое Христово Воскресение - Пасху.


В честь праздника в православных храмах Казахстана прошли пасхальные службы.


С Пасхой казахстанцев поздравил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Сердечно поздравляю всех вас с торжеством Воскресения Христа из мертвых, с Пасхой Божией спасительной, и вновь приветствую словами всерадостного гимна победы жизни над смертью: "Христос воскресе! Воистину воскресе!" - обратился к казахстанцам митрополит.


mitropolia.kz

Он также сообщил, что в честь Пасхи в Казахстан привезут чудотворную икону Пресвятой Богородицы "Целительница". Пребывание чудотворного образа станет духовным даром Казахстану в год празднования 25-летия учреждения Астанайской и Алматинской епархии.

Здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях соотечественникам пожелал также президент Касым-Жомарт Токаев.

Этот праздник олицетворяет добро и милосердие, дарит верующим радость, укрепляет надежду на светлое будущее. Пасхальные традиции, тесно вплетенные в наш общенациональный культурный код, вдохновляют всех граждан на созидательные свершения, заботу о ближних и помощь нуждающимся", - написал глава государства.


Премьер-министр Олжас Бектенов тоже пожелал казахстанцам мира и душевного спокойствия.

Пусть пасхальная радость наполнит дома теплом и радостью, каждый ваш шаг будет освещен верой и надеждой на лучшее", - написал Бектенов.


Напомним, сегодня вечером в Алматы доставят Благодатный огонь из Иерусалима.
 
04.05.2024, 17:54 108421

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме  

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Фото: Depositphotos
Иерусалим. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня.


Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям", - сообщает РИА Новости.


Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Алматы его доставят из Иерусалима 5 мая вечером.
 
04.05.2024, 12:56 131871

Жители Алматы возмущены затянувшейся реконструкцией сквера

В настоящее время сквер выглядит заброшенным и опустевшим
Жители Алматы возмущены затянувшейся реконструкцией сквера
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы возмущены затянувшейся реконструкцией сквера Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой.

Нас неприятно поражает бесконечно растянувшаяся реконструкция. Почему деятельность подрядчика в сквере не контролировалась должным образом? Несколько месяцев в прошлом году ничего толком не делалось. Сквер ведь в центре города находится, неужели нельзя было администрации города приезжать сюда и следить за тем, как ведутся работы?! 9 мая Казахстан празднует День Победы. Мы раньше всегда приходили к Вечному огню и к монументу Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой. Получается, в этом году наши славные героини останутся без цветов?! Безобразие! Чего стоят разговоры о патриотизме, если в День Победы мы не можем отдать дань памяти нашим землячкам, погибшим на поле боя?!" - цитирует inalmaty.kz жителей мегаполиса.


Сообщается, что тендер на реконструкцию сквера акимат провел еще в 2022 году, и строительная компания "Шах" приступила к работам, которые должны были завершиться в мае. В мае 2023 года управление экологии и окружающей среды разорвало договор с подрядчиком. Летом был подан иск о расторжении договора, в сентябре его удовлетворил суд, а в ноябре - апелляционная коллегия.

В настоящее время сквер выглядит заброшенным и опустевшим.

Напомним, в прошлом году экологи Алматы были обеспокоены реконструкцией сквера у памятника Шокану Валиханову.
 
04.05.2024, 11:59 135691

Паводки в Казахстане: в свои дома вернулись порядка 49 тысяч человек  Дополнено

Отведена и откачана вода из более чем 8,3 тыс. жилых домов
Паводки в Казахстане: в свои дома вернулись порядка 49 тысяч человек
Фото: МЧС РК
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По республике отведена и откачана вода из 8378 жилых домов и 2994 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 48 750 человек, сообщили в МЧС РК.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 14 251 человек и 1428 единиц техники, 239 водооткачивающих средств и 75 плавательных средств, 4 воздушных судна.

По данным МЧС, паводковая ситуация в районе Алтая Восточно-Казахстанской области стабилизировалась. Благодаря круглосуточным превентивным работам вода отведена из всех подтопленных придомовых территорий. В целом по области реки не превышают уровень критических отметок.

В Атырауской области продолжаются берегоукрепительные работы. За последние пять дней в городе Кульсары отведена и откачана вода из 176 домов. Ведутся работы по откачке оставшихся подтопленных 180 домов в круглосуточном режиме.

В городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжается откачка воды с подтопленных территорий.

Дополнено 4.05.2024, 13.25

В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков, сообщили в пресс-службе правительства.

По состоянию на 4 мая единовременную выплату в размере 100 МРП получили 16 168 семей на сумму более 5,7 млрд тенге. Объем выплат за павший скот превысил 916 млн тенге. На сегодняшний день в пострадавших регионах обследовано 4556 жилых домов, по 2845 объектам проведена оценка", - заявили в пресс-службе.

 
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Теги:ПаводкиСитуацияМЧС
03.05.2024, 14:19 200796

Дизайн и информация изменятся в удостоверениях личности в Казахстане

Дизайн и информация изменятся в удостоверениях личности в Казахстане
Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел разработало изменения в приказ об утверждении образцов паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, проездного документа, передает корреспондент агентства.

Изменения коснулись графы "Пол", которая теперь будет отображаться на лицевой части удостоверения личности.

В текущей версии удостоверения личности гражданина РК информация о поле гражданина содержится в чипе документа и в кодированном виде в его машиночитаемой зоне. В связи с чем предлагается информацию о поле отображать в визуальной зоне", - поясняется в сравнительной таблице.

Открытые НПА
На обратной стороне появятся данные о гражданстве.

В текущей версии удостоверения личности гражданина РК информация о гражданстве содержится в чипе документа и в кодированном виде в его машиночитаемой зоне. В связи с чем предлагается информацию о гражданстве отображать в визуальной зоне.
 
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Теги:Изменениеудостоверение личности
03.05.2024, 13:22 205461

На БАКАД временно ограничат движение на некоторых полосах

На дороге обновляют дорожную разметку
Алматы. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) начались работы по обновлению дорожной разметки, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.

"В связи с этим в течение месяца будет введено временное ограничение движения на некоторых полосах. Данные меры направлены на повышение безопасности и комфорта дорожного движения. Обновленная разметка четче обозначит границы полос, что в свою очередь поможет водителям лучше ориентироваться и снизит риск возникновения аварийных ситуаций", - пояснили в ведомстве.

Комитет автомобильных дорог призвал участников движения быть особенно внимательными во время проведения этих работ и следовать указаниям, размещенным на информационных табло.

Завершить работы планируется до конца текущего месяца.

Напомним, БАКАД открыли в июне прошлого года. Это дорога протяженностью 66 километров, включающая 4-полосные (протяженность 9 километров) и 6-полосные (57 километров) участки движения, а также мосты, транспортные развязки и необходимую инфраструктуру.
 
03.05.2024, 10:18 183486

В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Казахстане

В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Казахстане
Фото: МЧС РК
Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 48 611 пострадавших от паводков казахстанцев вернулись в свои дома. В эвакуационных пунктах остается 5961 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Отведена и откачана вода из 8189 жилых домов и 2977 дворовых территорий. Откачано более 13,9 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала. Всего в противопаводковых работах задействовано более 14 тысяч человек.

В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Урал. Проводятся берегоукрепительные работы. В Атырау устанавливаются барьерные боны.

В Восточно-Казахстанской области в связи выпадением обильных осадков в виде дождя произошло повышение уровня воды в реке Бухтарма, вследствие чего в селе Зубовск района Алтай подтопило 24 дворовые территории. Проводятся берегоукрепительные работы и откачка воды с подтопленных территорий. Уровень воды в реке Бухтарма снизился. Мониторинг за уровнем реки продолжается.
 
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Теги:ПаводкиМЧС

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