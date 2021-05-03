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Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Казахстан

02.05.2021 13798
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Казахстан
Фото: агентство православных новостей
АЛМАТЫ. 2 МАЯ - Делегация Русской православной церкви Казахстана во главе с руководителем паломнической службы Митрополичьего округа протоиереем Игорем Светличным доставила в Алматы Пасхальную святыню - Благодатный огонь из Иерусалима, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Частицы Благодатного огня перевозили в семи лампах-светильниках.
 
По данным Агентства православных новостей, по пути из Тель-Авива семиместный бизнес-джет совершил посадку в Актау. Местные священнослужители поднялись на борт и приняли светильник, от которого впоследствии зажгут лампады и свечи в храмах Западного Казахстана. Затем самолет проследовал в столицу Нур-Султан, где в аэропорту его также встретили представители духовенства, чтобы получить светильники с частицей Благодатного огня. 
 
Носители Священного огня традиционно доставляют светильники в Никольский собор Алматы, где от них зажигают лампады и свечи. До вечера светильники будут располагаться на престоле алтаря собора. 
 
В Софийский собор Иверско-Серафимовского монастыря Алматы частицу Благодатного огня доставят к 17.00 Пасхального воскресенья, перед началом Великой пасхальной вечери, которую совершит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. 
 
Традицию доставлять частицу Благодатного огня в Казахстан по благословению правящих архиереев в 2007 году инициировал и ежегодно поддерживает протоиерей Никольского храма Алматы Игорь Светличный, руководитель паломнической службы Митрополичьего округа. В прошлом году, несмотря на жесткие карантинные меры, Огонь удалось доставить. 
 
В Израиле сохраняется режим карантинных ограничений, касающихся въезда и перемещения по стране. Активное содействие в решении вопросов организации доставки святыни в Алматы оказало консульство Республики Казахстан в Израиле.
 
Самое раннее из дошедших до нас описаний сошествия Благодатного огня относится к середине IX века. Пасхальный огонь неизменно сходил на Храм Гроба Господня и на глазах у тысяч паломников, прихожан и священнослужителей заполнял возведенный над ним храм Воскресения Христова в Иерусалиме. 
 
Традиционно греческий и армянский патриархи останавливаются напротив входа в Кувуклию. С них снимают ризы, и священники остаются в полотняных подризниках, чтобы было видно: при них нет ничего, чем можно зажечь огонь в пещере. Затем патриархи входят внутрь. Они берут с собой пучки из 33 свечей – по числу земных лет Спасителя, часовню запечатывают большим куском воска, на дверь кладут шнуры. В храме гасят свет и наступает ожидание. Присутствующие молятся и исповедуют грехи, прося Господа даровать Благодатный огонь. Находящиеся в храме люди ждут, когда сойдет Священный огонь и патриархи передадут возгоревшиеся свечи через северное и южное окна Кувуклии. Молитва и таинство продолжаются до тех пор, пока не произойдет ожидаемое чудо. В разные годы ожидание длится от минут до нескольких часов.
 
 

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