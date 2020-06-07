Боевой пистолет и ружья обнаружили в машине жителя Алматы

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - Огнестрельное оружие изъято из машины 20-летнего парня в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал Polisia.kz , 20-летний молодой человек привлек внимание полицейских ранним утром.

В начале пятого утра на улице Доспанова, в микрорайоне Акбулак, патрульным экипажем "Буран-027" была замечена автомашина "Тойота-Королла", поведение водителя которой показалось подозрительным. Завидев сотрудников полиции, он пытался съехать с центральной улицы в проулок. Машина была остановлена. В ее салоне, помимо водителя, находились еще пятеро молодых мужчин в возрасте 19-20 лет. В ходе досмотра транспортного средства было обнаружено и изъято два гладкоствольных ружья, а также боевой пистолет с патронами", - сказал командир полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Айтжан Альмуханбетов.

Он отметил, что следственно-оперативная группа изъяла оружие и направила на судебно-баллистическую экспертизу, в результате которой станет известна его принадлежность, происхождение и применялось ли оно в каких-либо преступлениях. Водитель и пассажиры "Тойоты" были доставлены для разбирательства в управление полиции Алатауского района.

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