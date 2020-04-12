Более 100 казахстанцев вернутся на родину из ОАЭ

Талдыкорган. 11 апреля. Kazakhstan Today - 128 казахстанцев вернутся из Объединенных Арабских Эмиратов на родину через аэропорт Талдыкоргана, передает Kazakhstan Today.

Сегодня аэропорт Талдыкоргана примет самолет, на борту которого из ОАЭ вернутся на родину 128 казахстанцев", - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Рейс Шарджа - Талдыкорган будет осуществлен одной из авиакомпаний страны. Аэропорт областного центра примет усиленные меры безопасности. Сотрудники аэропорта будут экипированы в специальные защитные костюмы. Все пассажиры сразу на борту пройдут первичное тщательное обследование санитарных врачей.

Разработан алгоритм, обеспечивающий минимальный контакт с прибывшими пассажирами. По поручению акима области действия сотрудников аэропорта, санитарных врачей и других лиц, привлеченных к этой операции, пошагово расписаны и будут тщательно контролироваться. Прибывшие на родину казахстанцы пересядут в автобусы и будут изолированы на карантин. Все они сдадут анализы на КВИ. Весь багаж пассажиров и личные вещи также обработают дезинфицирующими средствами. Сохранение карантинного режима прибывшими будет контролироваться правоохранительными органами.

Это наши граждане, которые жили и работали или в силу некоторых обстоятельств оказались в ОАЭ. Приём и посадка этого рейса согласованы с республиканским штабом, принять рейс и обеспечить безопасность прибывающих и жителей нашей области - это наш гражданский долг", - заключили в ведомстве.

Стоит отметить, по окончании карантина всех прибывших пассажиров отправят по месту жительства.

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