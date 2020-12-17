Более 10 тысяч жасотановцев отдали дань памяти героям Независимости - Nur Otan

Алматы. 16 декабря. Kazakhstan Today - Свыше 10 тысяч жасотановцев по всему Казахстану отдали дань памяти и уважения героям Независимости, передает Kazakhstan Today.

Активисты Jas Otan возложили цветы к памятникам во всех крупных городах страны, сообщили в пресс-службе партии Nur Otan.

Добившись независимости 29 лет назад, мы исполнили многовековую мечту наших предков. Сегодня перед Казахстаном стоит целый ряд новых масштабных задач. Мы строим экономически сильное, социальное справедливое и открытое общество с прочными устоями и прогрессивными ценностями. Мы идем путём последовательных реформ и качественных преобразований. И эта политика будет продолжаться", - цитирует пресс-служба недавнее поздравление лидера партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева.

В честь праздника более 500 жасотановцев прошлись по улицам Алматы и почтили память погибших в декабре 1986 года на площади Республики.

Как отметил председатель Jas Otan Елнур Бейсенбаев, сегодняшняя акция демонстрирует лишь малую часть того, насколько казахстанцы благодарны старшему поколению за их подвиг.

Независимость не упала с неба, она была рождена в муках. Имена таких великих героев казахстанской нации, как Кайрат Рыскулбеков, Ербол Спатаев, Сабира Махамеджанова, Ляззат Асанова и другие, никогда не исчезнут из памяти народа. Мы считаем своим долгом популяризировать этот особый день, в частности, в Алматы, который стал ядром таких знаменательных событий ", - сказал Елнур Бейсенбаев.

Отмечается, что акция прошла в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями - участники соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.

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