Более 15 тыс. объектов нарушили карантин в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - С 1 января по 17 мая текущего года мониторинговые группы провели 85 118 рейдов, которыми были охвачены 530 887 объектов. По итогам проверок было выявлено 15 170 объектов-нарушителей (2,8%), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Самыми частыми нарушителями стали предприниматели Восточно-Казахстанской (3746), Туркестанской (2344), Алматинской (984) областей, городов Алматы (2115) и Шымкента (1666), сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

Среди основных нарушений режима ограничений: функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдение режима ограничения, проведение массовых мероприятий.

В ходе работы проведено 2662 внеплановых проверок, выдано 2438 предписаний, передано материалов в суд - 281, приостановлена деятельность 73 объектов. На 8613 объектов и 6576 физических лиц наложен административный штраф на общую сумму более 1,210 млрд тенге. Физические лица привлечены к ответственности в основном за несоблюдение масочного режима в общественных местах (в закрытых помещениях, транспорте)", - уточнили в ведомстве.

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