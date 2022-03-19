Более 15 тысяч юных казахстанцев высказались за программу политических реформ Токаева

АЛМАТЫ. 18 МАРТА - В Алматы прошел фестиваль молодежи "Жана Казакстан. Кушіміз бірлікте". Молодые казахстанцы выступили в поддержку программы политических реформ, объявленных главой государства в послании народу страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мероприятие, состоявшееся на площадке "Алматы Арена", объединило сотни активистов молодежного движения - деятелей искусства, спортсменов, представителей общественных организаций, молодых предпринимателей и студентов.
Инициаторами и спонсорами фестиваля-концерта выступили бизнесмен, меценат Сырымбек Тау и его товарищи. Молодежное движение "Жана Казакстан" поддержали представитель творческой молодежи Ондасын Кулумбет, основательница студенческого движения G-38 Айсулу Ерниязова, профессиональный боксер Жанкош Тураров и другие представители активной молодежи.
Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", "мы сделаем ставку на энергию, талант и трудолюбие людей. Создадим максимально благоприятные условия для самореализации каждого гражданина. Только так мы сможем умножить созидательный потенциал нашего народа".
Участник молодежного фестиваля - первый проректор Международной образовательной корпорации Каиржан Мендигалиев поддерживает инициативы президента. Он считает, что движение "Жана Казакстан" сможет помочь молодежи, стремящейся работать энергично и качественно.
Я пришел на мероприятие со студентами поддержать инициативу "Жана Казакстан". Мы сегодня здесь вместе с вами объединились вокруг нашего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Вокруг его идей, вокруг его реформ,вокруг послания. Дорогие друзья, на сегодняшний день, как сказал наш президент, наша сила в единстве. И в это сложное время такие ценности, как независимость нашей страны и единство, выходят на первый план", - подчеркнул Каиржан Мендигалиев.
Проректор Казахстанско-Британского технического университета Екатерина Смолякова отметила следующее:
Мы стоим на пороге великих свершений. И наше будущее начинается сегодня. Современная молодежь стремится к знаниям и инновациям, идет к четким целям. Я уверена, что мы сможем создать новый Казахстан. 16 марта в своем послании народу Казахстана президент сказал: "Я хочу, чтобы наши граждане жили счастливо сегодня, а не завтра". Так что наше светлое будущее начинается сегодня. Новый Казахстан - это мы!".
Певец Баглан Абдирайымов призвал не словом, а делом доказывать свою прогрессивность, готовность менять себя и мир вокруг.
Молодежи необходимо правильно использовать свое время, направлять его на добрые дела. Будущее страны и нации напрямую зависит от молодежи. Нам необходимо быть поколением образованных и патриотичных казахстанцев, драйвером развития нового Казахстана. В одном из своих выступлений президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что молодежь является движущей силой, отметив ее большой потенциал. Нам необходимо повышать эту планку!" - сказал популярный исполнитель.
Напомним, что 16 марта представители общественности и бизнеса объявили о создании общественного молодежного движения "Жана Казакстан". Эта организация, по словам инициаторов движения, будет работать со студентами вузов, причем не только в Алматы, но и в регионах. В честь этого события и был организован фестиваль "Жана Казакстан. Кушіміз бірлікте", объединивший молодых людей южной столицы.