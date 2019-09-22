Более 200 рабочих мест обеспечит открытие завода "Лукойл" в Алматинской области

Талдыкорган. 21 сентября. Kazakhstan Today - На масштабное открытие завода "Лукойл", которое прошло в Илийском районе Алматинской области, прибыли премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и аким Алматинской области Амандык Баталов, передает корреспондент агентства.

Новый завод смазочных материалов мощностью 100 тыс. тонн в год готовой продукции будет производить свыше 800 наименований масел, включая ЛУКОЙЛ GENESIS, разработанное с применением инновационных молекулярных технологий и получившее одобрение ведущих мировых автопроизводителей.

Запуск завода смазочных материалов обеспечит создание более 200 рабочих мест для жителей республики, включая молодых специалистов из казахстанских вузов. Кроме этого, с момента запуска завода планируется, что ежегодные отчисления в бюджет страны могут достигать $10 млн в год.

Аким Алматинской области Амандык Баталов поприветствовал гостей и отметил важность происходящего события.

Мы стали свидетелями знакового события - ввода в эксплуатацию первого в Казахстане перерабатывающего завода этой компании мощностью 100 тыс. тонн продукции в год. Благодаря государственной поддержке мы сумели привлечь в регион высокотехнологичные производства по глубокой переработке импортозамещающего продукта. Из 16 проектов с участием транснациональных компаний, входящих в республиканский перечень, 9 реализуются в Алматинской области. Два из них с общим объемом инвестиций около 18 млрд тенге введены в прошлом году. Это завод по производству насосного оборудования немецкой компании "Wilo" и завод по производству продукции питания "МаревенФуд" - знаменитая марка "Ролтон", - подчеркнул глава региона.

Географическое расположение завода оптимизирует логистику смазочных материалов ЛУКОЙЛа на территории Казахстана и в странах Центральной Азии. Современный уровень автоматизации производственных процессов позволяет произвести и отгрузить продукцию заказчику в течение 24 часов, а новейшее оснащение лаборатории гарантирует высокое качество масел.

К слову, российская компания "Лукойл" работает на территории Казахстана с 1995 года, участвуя в четырех добывающих проектах: Кумколь, Карачаганак, Тенгиз, Женис, а также входит в состав Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - единственного частного магистрального трубопровода на территории России и Казахстана.

Проект реализован в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и нормами международного права в области промышленной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды. При проектировании завода также учтена возможность повышенной сейсмической активности.

Глава правительства Аскар Мамин, посетивший Алматинскую область с рабочей поездкой, отметил: "Крупнейшая российская компания "Лукойл" для Казахстана не просто инвестор, но и стратегический партнер. Об этом ярко свидетельствует то, что, начиная с 1995 года, компания вложила в отечественную экономику 9,5 млрд тенге инвестиций. С участием "Лукойла" у нас претворяются в жизнь ряд крупных совместных проектов. Все это результат двустороннего плодотворного партнерства", - сказал он.

В целом на сегодняшний день инвестиционный портфель Алматинской области включает 354 инвестпроекта с созданием порядка 40 тыс. рабочих мест.

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