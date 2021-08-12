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Более 290 человек с "красным" статусом выявлено на вокзалах страны

11.08.2021 6886
Более 290 человек с "красным" статусом выявлено на вокзалах страны
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Почти 300 нарушителей карантинного режима выявлены на вокзалах страны, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С момента внедрения программы "Ashyq" на вокзалах городов республиканского и областного значения выявлено 296 человек с "красным" статусом и 177 - с "желтым". Наибольшее количество нарушителей режима самоизоляции зафиксировано в столице. На вокзале Нур-Султана выявлен 121 человек, такое же количество игнорирующих правила казахстанцев отмечено и на вокзале Нурлы жол", - сообщает пресс-служба "Казахстан Темир Жолы". 
 
В ведомстве напомнили, что проверить свой статус можно заранее, в приложении Ashyq и Kaspi.kz с помощью нейтрального QR-кода. Лица с "красным" и "желтым" статусами в здания вокзалов не допускаются. О нарушителях сообщают работникам СЭС на вокзалах, которые проводят соответствующие мероприятия, согласно утвержденному уполномоченными органами алгоритму. 
 

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