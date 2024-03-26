Более 30 сходов лавин за трое суток: алматинцев просят воздержаться от походов в горы

Сошедшие лавины относятся к "мокрым" лавинам, шансы на спасение людей, попавших в такие лавины, ничтожно малы

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Алматы. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за выпадения значительного количества снега, оттепелей, неустойчивого состояния снега на склонах гор в Иле Алатау сходили самопроизвольные снежные лавины, - Из-за выпадения значительного количества снега, оттепелей, неустойчивого состояния снега на склонах гор в Иле Алатау сходили самопроизвольные снежные лавины, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.





По данным МЧС, 22 марта на юге и юго-востоке Республики выпали осадки, прирост снега в горах составил до 22 см. Выпадение значительных осадков и оттепели привели к самопроизвольным сходам снежных лавин. Всего было зарегистрировано 5 случаев лавин общим объемом 404 400 кубометров. Наиболее крупная лавина сошла в бассейне реки Котырбулак объемом 400 000 кубометров снега.





23 марта на юге, юго-востоке Республики преобладала ясная и местами малооблачная погода, без осадков. В ходе проведения обследований было зафиксировано 15 случаев самопроизвольных сходов снежных лавин общим объемом 184 000 кубометров. Наибольшая зафиксирована в ущелье Турген объемом 45 000 кубометров снега.





24 марта, на юге, юго-востоке Республики преобладала ясная и местами малооблачная погода, без осадков. В ходе проведения обследований было зафиксировано 16 случаев самопроизвольных сходов снежных лавин общим объемом 79 300 кубометров. Наибольшая - в урочище Кокжайляу 50 000 кубометров.





Сходы лавин продолжаются, подчеркнули спасатели.





Большая часть снежных лавин сходили в труднодоступных местах, вдали от объектов и дорог.





С целью обеспечения лавинной безопасности по рекомендациям ГУ "Казселезащита" были выставлены блокпосты по ограничению доступа населения и отдыхающих в зоны лавинного риска, выдавались уведомления-рекомендации, брошюры "Осторожно лавина!!!", проводятся регулярные патрулирования и обследования опасных участков. Заранее выдавались уведомления-рекомендации. В особо опасный период в ГУ "Казселезащита" в Алматинском и Иле Алатауском филиалах была организована работа оперативных штабов, во всех диспетчерских пунктах организовано дежурство ответственных специалистов, аварийно-механизированные бригады находятся в готовности", - рассказали в ведомстве.





Специалисты обращают внимание, что сошедшие лавины относятся к "мокрым" лавинам, шансы на спасение людей, попавших в такие лавины, ничтожно малы.





ДЧС и ГУ "Казселезащита" настоятельно рекомендует воздержаться от походов в горную местность в ближайшие дни! В горах отмечается высокая степень лавинной опасности", - добавили спасатели.