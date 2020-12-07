Более 30 лет жителям села в Костанайской области не хватает питьевой воды

Костанай. 6 декабря. Kazakhstan Today - Жителям села в Костанайской области более 30 лет не хватает питьевой воды, передает Kazakhstan Today.

В селе Троебратское в Костанайской области живут почти две тысячи человек. Из-за дефицита воды многие из некогда большого населенного пункта просто уезжают. Отказываются вкладывать свои деньги и инвесторы. Хотя проекты у них на руках. Бизнесмены ждут, когда в населенном пункте построят центральный водопровод.

Съемочная группа "Хабар 24" отправилась в приграничное село и узнала, как люди добывают питьевую воду. В селе Троебратское Александр Мезенцев живет уже почти 60 лет. И половину своей жизни возит воду. Для этого у него оборудован мотоцикл. Два рейса каждый день - один к родителям, второй к себе домой.

А бывали случаи такие, что вообще воды нет. Три-четыре дня бывало. У кого флягами всегда запас есть, у кого колодцы есть, у кого нет колодцев, фляги дома держат", - рассказывает житель села Александр Мезенцев.

Пункт раздачи воды построен давно. Внутри бочка на 10 кубов. На то, чтобы набрать воды, дается четыре часа в день - два утром и два вечером. В место раздачи воду везут тракторы из башни-резервуара. Но и это не первоисточник.

Воду в Троебратское доставляют по железной дороге из Акмолинской области, из курортной зоны Щучье - Боровое, по 15 цистерн объемом 50 кубов. В летнее время проблем не возникает, зимой иногда случаются перебои. Воду возят в специальных термоцистернах, но и они иногда не выдерживают сильных морозов.

Изначально воду доставляли для сотрудников узловой станции. Это градообразующее предприятие, где работают 300 местных жителей. Но так вышло, что водой пользуются все. Выхода другого нет. Из-за отсутствия центрального водопровода свои деньги в село не хотят вкладывать инвесторы.

Если была бы вода, пришли бы инвесторы. У нас был проект с турками на 2016 год - это маслозавод. Также макаронный цех, колбасный. Много процессов переработки. Но с тем, что у нас воды нет, такая проблема", - сказал аким села Троебратское Сабит Курманбаев.

Власти Узункольского района уверяют, что уже в следующем году в Троебратском будет вода. Не привозная. Есть проект, и получено положительное заключение экспертизы. Протянут 48 километров трубы. На все потратят почти миллиард тенге.

Жители пока получают воду бесплатно. При реализации проекта - еще не оговорено. Скорее всего, будут какую-то сумму платить все равно", - отметил руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района Владимир Шерстюков.





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