Более 350 камер установлено на республиканских трассах РК

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Проект по установке камер видеонаблюдения предусмотрен в рамках инвестиционного проекта по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по платным дорогам, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день инвестором установлено 374 камеры, которые работают в тестовом режиме. После запуска системы платности программно-аппаратный комплекс автоматически будет определять номер автомобиля, его класс, скорость и направление движения", - рассказали в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В ведомстве отметили, что если на автомобиле установлена RFID-метка, то надежность определения автомобиля повышается.

Установка RFID поможет автовладельцу избежать неправомерного начисления платы за проезд, если, к примеру, кто-то проедет по автодороге с поддельными номерами или система неверно определит номер из-за состояния номерных знаков", - объяснили в министерстве.

Одна из главных задач видеофиксации - регистрация нарушений правил дорожного движения на дорогах, таких как нарушение скоростного режима, остановка в неположенном месте и движение по встречной полосе.

Всего к 2024 году включительно на дорогах республиканского значения протяженностью 11 тысяч километров в рамках инвестпроекта будет установлено более 1000 камер, в том числе камеры фиксации, камеры кадрирования и обзорные камеры", - добавили в пресс-службе.

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