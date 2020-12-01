В Казахстане более тысячи человек получили тюремные сроки за терроризм

Аламты. 30 ноября. Kazakhstan Today - Для помощи казахстанцам, которые попали под влияние деструктивных религиозных течений или оказались в трудной жизненной ситуации из-за неправильного понимания положений религии, был запущен проект "Горячая линия 114", передает Kazakhstan Today.

За три месяца работы на горячую линию поступило более 3 тыс. обращений, из них 600 по вопросам религии. Обратившимся отвечали 13 квалифицированных специалистов, в том числе психологи, юристы, а также эксперты в области религиоведения и исламоведения, теологи реабилитационных центров, об этом рассказали в ходе пресс-конференции посвященной проекту "Горячая линия 114".

В рамках проекта была обеспечена бесперебойная работа (7 дней в неделю с 09.00 до 18.00) бесплатного телефона доверия - 114, 8 (800)-0805-114, а также запущен круглосуточный чат-сайт для онлайн-консультаций. Помимо этого, на сайте www.114.kz регулярно публиковались новости на тему религии в Казахстане, а также полезные информационные статьи о профилактике религиозного экстремизма и других актуальных проблемах в сфере религии.

На сегодняшний день проект "Горячая линия 114" успешно доказал свою эффективность. Ежедневно операторы принимали от 20 до 40 обращений. Специалисты разбирали каждый индивидуальный случай, слушали настоящие истории людей, которые попали в трудное положение из-за незнания многих положений своей веры. Все консультации проходили бесплатно и конфиденциально. Чаще всего поступали вопросы на такие темы как: роль религии в воспитании детей, брак и традиции в исламе, отношение религии к нерелигиозным людям. Особенно популярным запросом стало выполнение религиозных обрядов в условиях пандемии коронавируса. Некоторые истории были связаны с влиянием деструктивных течений, сект на близких родственников обратившихся. Таким людям была оказана профессиональная психологическая и юридическая поддержка", - рассказал менеджер по связям с общественностью ОФ Social Development Center Бейбит Турабаев.

Согласно данным Министерства информации и общественного развития, с начала прошлого года в рекомендательном порядке собственниками и администраторами интернет-ресурсов было удалено более 25 тысяч противоправных материалов, ограничен доступ к более чем 13 тысячам материалов, в которых содержалась пропаганда идеологии терроризма и религиозного экстремизма.

Спикеры сообщили, что за последние 9 лет в Казахстане совершено 16 актов насильственного экстремизма, более 500 граждан присоединились к террористическим движениям в Сирии и Ираке, около 100 из них погибли.

Более тысячи казахстанцев получили тюремный срок за терроризм и экстремизм. Последний показатель стабильно растет в течение последних пяти лет. По данным антитеррористического центра Республики Казахстан, по состоянию на конец 2019 года, в Казахстане проживало свыше 20 тыс. последователей деструктивных религиозных идеологий.

Отметим, что общественный фонд Social Development Center является некоммерческой организацией, направленной на разработку, поддержку и реализацию социально значимых проектов в области культуры, образования и молодёжной политики. Главной миссией организации является создание социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для культурного, образовательного, профессионального становления молодежи, раскрытия ее творческого потенциала.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства