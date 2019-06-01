Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - Более 400 казахстанских детей-сирот обрели опекунов с начала года, передает Kazakhstan Today.

С начала года в Казахстане через госкорпорацию "Правительство для граждан" было оказано 402 услуги по установлению опеки или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей", - сообщила пресс-служба госкорпорации.

В 2018 году через госкорпорацию "Правительство для граждан" было оказано 1638 государственных услуг по установлению опеки или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей. В 2017 году - 1069.

В преддверии Международного дня защиты детей организация напомнила, какие документы необходимо предоставить в ЦОН для установления опеки или попечительства над ребенком-сиротой и ребенком, оставшимся без попечения родителей.

В список входят: удостоверение личности; в случае, если услугополучатель состоит в браке, - нотариально заверенное согласие супруга, справки о состоянии здоровья услугополучателя и супруга, подтверждающие отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем, утвержденным приказом министра здравоохранения и социального развития РК от 28 августа 2015 года №692 "Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат", а также справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах, копия свидетельства о заключении брака, сведения о доходах услугополучателя и (или) супруга; копия свидетельства о рождении ребенка; копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих родителей; копии документов, подтверждающих право пользования жилищем услугополучателя и супруга (в случае отсутствия права собственности на жилье); мнение ребенка (при достижении возраста десяти лет).

Документы представляются в подлинниках для сверки, после чего подлинники возвращаются услугополучателю. Срок оказания госуслуги - 19 рабочих дней. При приеме документов через госкорпорацию гражданину выдается расписка о приеме соответствующих документов, на основании которой затем производится выдача готовых документов.

Данная услуга доступна также на портале электронного правительства egov.kz при наличии электронной цифровой подписи.

Следует отметить, госорган может отказать в установлении опеки или попечительства в случаях, если услугополучатель не достиг совершеннолетия, признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным, лишен судом родительских прав или ограничен в родительских правах, имеет заболевания, препятствующие осуществлению обязанности опекуна или попечителя и так далее", - пояснили в госкорпорации.

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