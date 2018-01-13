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Более 4 тыс. раз позвонили астанчане на пульт 112 из-за непогоды12.01.2018
Общество  10:38

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Более 4 тыс. звонков с просьбами о помощи и предоставлении информации поступило на пульт 112 в Астане в ходе сильного бурана 11 января, передает Kazakhstan Today.

"Всего зарегистрировано семь случаев срыва кровли зданий. Зарегистрировано три случая отключения электроснабжения (поселок Ильинка - 10 домов и 2 жилых дома ЖК "Ситилайк", "Жагалау-3"), которое в 14.00 восстановлено в полном объеме", - проинформировал официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

По его информации, силами ДЧС проводилось патрулирование на автотехнике высокой проходимости по объездным трассам и по периметру города (в связи со скоплением автотранспорта), в ходе которого эвакуировано 149 человек, из них 17 детей, и отбуксировано 66 единиц техники.

Иманкулов напомнил, что решением акима Астаны была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба на 11 января. В кризисном центре ДЧС организован оперативный штаб.

Сейчас силами коммунальных служб проводятся работы по уборке снега и просыпке песка, всего убрано порядка 35 тыс. кубических метров снега и просыпано 565 кубических метров песка.

В аварийно-спасательных работах задействованы более 200 сотрудников и 40 единиц техники ДЧС Астаны.
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