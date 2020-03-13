Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Более 500 казахстанцев не могут вернуть деньги за туры в Китай, передает Kazakhstan Today.

Жители разных регионов оплатили туры на остров Хайнань, но туда так и не попали из-за отмены ависообщения с Китаем. Более 500 казахстанцев не могут вернуть деньги за туры в Китай, сообщает телеканал Astana.tv

В турфирмах говорят, что десятки миллионов тенге зависли у туроператора - компании AeroLing CITS.KZ.

От турагентства "Поехали с нами" мы ждем полный возврат суммы, 100%, поскольку от тура мы не отказывались. 760 тысяч на пятерых. А в турагентстве "Поехали с нами" рассказали, что все основные средства уже ушли к туроператору -"AeroLing CITS.KZ", - рассказала жительница города Шахтинска Наталья Маркалина.

Сейчас инициативная группа пытается взыскать деньги с этой компании.

Отправили на возврат в AeroLing, и они обещали сделать возврат денег в течение 30 дней. Для нас эта дата заканчивается 14 марта. По истечению этого срока мы планируем, если не получим деньги, подавать в соответствующие органы, согласно законодательству, будем подавать в суд", - сказал директор компании "Поехали с нами" Александр Коломийченко.

В подобной ситуации сейчас более 40 туристических агентств в Казахстане.

Так как у нас наложен запрет, рейсы сняты - это вынужденный возврат. Вынужденный возврат возмещается стопроцентным возмещением затрат туристам средств", - пояснила директор турфирмы Мария Русина.

В компании AeroLing CITS.KZ предлагают туристам перенести свой отдых на более поздний срок, когда эпидемия коронавируса утихнет. Обязуются не повышать стоимость тура. Но не все клиенты согласны. Не исключено, что дело придется решать в суде.

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