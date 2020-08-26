Более 500 заявок поступило в столице на получение грантов по ДКБ

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - Защита бизнес-проектов будет проводиться в онлайн-формате, передает Kazakhstan Today.

Прием заявлений на получение государственных грантов по программе "Дорожная карта бизнеса - 2025" завершился в столице. По данным управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана, от претендентов поступило свыше 500 заявок.

Сейчас идет рассмотрение данных заявок. Мы проверяем их на наличие полного перечня документов, на соответствие критериям и требованиям программы. Соискатели, которые будут соответствовать всем условиям, получат уведомления о том, что нужно готовить видеоролики для защиты проекта", - сообщил главный специалист отдела развития предпринимательства столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Адлет Тлепов.

Из-за карантина защита бизнес-проектов будет вестись в онлайн-режиме. Участники конкурса должны будут рассказывать о бизнес-идеях посредством видеороликов. Весь процесс будет транслироваться в социальных сетях.

В этом году по ДКБ планируется выделить гранты на 200 млн тенге. И отдельно еще предусматривается для молодежи, то есть кандидатов, которые не достигли 30 лет, 60 млн тенге. Размеры грантов установлены в суммах от 2 до 5 млн тенге", - резюмировал Адлет Тлепов.

Напомним, в этом году отмечается повышенный интерес к программе. По этой причине сбор заявок продлевался на неделю.

Программа "Дорожная карта бизнеса" работает в Казахстане с 2010 года. Одно из ее направлений курируют акиматы. Местные исполнительные органы поддерживают бизнес-грантами и инфраструктурным сопровождением. В конкурсах на получение грантов могут участвовать и уже действующие предприниматели, и казахстанцы, желающие открыть свое дело, в том числе женщины, лица с ограниченными возможностями и люди старше 50 лет. Деньги предоставляются безвозмездно.

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