Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - Более 70 ДТП произошли в Нур-Султане за истекшие сутки, передает Kazakhstan Today.

За истекшие сутки на дорогах столицы зарегистрировано более 70 ДТП, 1 человек получил незначительные телесные повреждения", - сообщила пресс-служба столичного департамента полиции.

Полицейские призвали всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Водителям рекомендовано обратить особое внимание на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров, а также на недопустимость езды в зимний период на изношенной и "летней" резине.

Кроме этого, столичных жителей предупредили о последствиях оставления автомобилей вдоль дорог в период очистки дорог от снега.

Департамент полиции города Нур-Султана настоятельно рекомендует водителям не ставить автомобиль вдоль дорог в период очистки проезжей части от снега. Припаркованный транспорт вдоль дороги мешает работе снегоуборочной технике. Стражи порядка призывают с большой ответственностью отнестись к вопросу парковки транспортных средств. Транспортные средства, припаркованные в неустановленных местах, с помощью эвакуаторов будут доставляться на штрафные стоянки", - добавили в ведомстве.

Напомним, по данным "Казгидромета", сегодня в столице ожидаются гололед, ночью и утром низовая метель, днем туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, ночью и утром порывы 15 метров в секунду. Из-за непогоды были закрыты несколько трасс.

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