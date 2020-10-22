Более 7 тыс. казахстанцев пополнили налоговый кошелек на сумму 23 млн тенге

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Процесс уплаты налогов стал проще, а требовавшиеся ранее платежные документы сократили. Это стало возможным благодаря сервису "Налоговый кошелек" в мобильном приложении "e-Salyq" ("App Store" и "Play Market"), передает Kazakhstan Today.

Возможностями нововведения воспользовались уже 7090 человек. Они пополнили свои личные счета на 22,9 млн тенге", - рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК.

В ведомстве пояснили, что, направляя денежные средства в сервис "Налоговый кошелек", налогоплательщик получает ряд преимуществ, таких как:

- автосписание налоговой задолженности с налогового кошелька;

- автоматическая переброска сумм задолженности с одного налога на другой налог;

- получение уведомлений об уплате;

- исключение необоснованной пени по налогам;

- исключение ошибочных платежей;

- просмотр объектов налогообложения.

Также в мобильном приложении "e-Salyq" для удобства граждан имеется возможность просмотра данных по транспортным средствам, состоящим на регистрационном учете в органах дорожной полиции, соответственно, увидеть, по каким транспортным средствам был исчислен налог.

Сервис позволяет в онлайн-режиме подать заявление на корректировку, в том числе на изменение характеристик транспортного средства, на исключение транспортного средства из базы данных в связи с его отчуждением (продажей).

С момента запуска по 19 октября текущего года возможностью корректировки уже воспользовались 7493 человека, из них по транспорту 7312, по имуществу 117", - уточнили в комитете.

По информации ведомства, в интерфейсе достаточно приложить соответствующие документы о продаже или корректные данные автомобиля - и в течение нескольких дней информация будет исправлена.

Между тем с 30 июня уже 507 налогоплательщиков воспользовались сервисом управление переплатой. Ими были уплачены налоги на сумму 19,4 млн тенге из уже имевшейся переплаты по другим видам налогов.

В целом же посетить портал и скачать мобильное приложение успели 96 263 человек.

Суммы налога на транспорт, подлежащие уплате, также можно узнать через портал Комитета госдоходов www.kgd.gov.kz, портал электронного правительства egov.kz, а также в районных управлениях государственных доходов по месту жительства", - добавили в КГД МФ РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства