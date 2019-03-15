Более 85 млн тенге долгов по зарплате выплатили работодатели в Мангистауской области

Актау. 14 марта. Kazakhstan Today - Прокуратура Мангистауской области обеспечила 763 работникам выплату заработной платы в сумме более 85 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

По акту прокуратуры Актау с ТОО "АБТМ" взыскано около 35 млн тенге в пользу 190 работников. ТОО "Ынта" погасило задолженность в размере 21 млн тенге перед 322 работниками. По представлениям прокуратур Бейнеуского и Мангистауского районов 251 работнику выплачены причитающиеся 30 млн тенге.

За несвоевременную оплату труда трое работодателей привлечены к административному штрафу на сумму свыше 600 тыс. тенге", - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

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