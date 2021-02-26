Более тысячи алматинцев смогут стать участниками программы ЭКО за счет медстраховки

Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - С запуском системы обязательного социального медицинского страхования в 2020 году казахстанцам стала доступна дорогостоящая процедура по проведению экстракорпорального оплодотворения, передает Kazakhstan Today.

По словам директора алматинского филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" Тлеухана Абилдаева, с 2010 года программа экстракорпорального оплодотворения включена в объём гарантированного объема бесплатной медпомощи. А с внедрением ОСМС это процедура стала еще доступнее. Уже в этом году по республике 7000 кандидатов по президентской социальной программе "Ансаган саби" смогут пройти процедуру ЭКО и получить возможность стать родителями.

Так, например, если в 2020 году по Алматы было проведено 643 манипуляции ЭКО на сумму 563 млн тенге, то на этот год выделено 1,1 млрд тенге на 1238 услуг ЭКО. То есть рост в 2 раза", - прокомментировал директор филиала.

На сегодня по городу в рамках договора с фондом медстрахования 7 медицинских организаций осуществляют реализацию экстракорпорального оплодотворения. Это:

- ТОО "Private clinic";

- АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии";

- ТОО "МКЦР PERSONA";

- ТОО Фирма "Экомед";

- ТОО "Институт репродуктивной медицины";

- ТОО "Клиника AMD";

- ТОО "Нурай" ЭКО КЛИНИК.

Для того чтобы стать участником программы ЭКО, желающим необходимо встать на учет по бесплодию в медицинской организации по месту прикрепления. Далее специальная комиссия при Управлении общественного здоровья в порядке очереди, а также по показаниям выдает квоты на получение услуги", - разъяснили в пресс-службе фонда.

В ведомстве проинформировали, что процесс проведения вспомогательных репродуктивных методов регулируется приказом МЗ РК от 15 декабря 2020 года.

В нем определены критерии отбора для проведения процедуры искусственного оплодотворения. Например, на проведение ЭКО по квоте могут претендовать пациентки в возрасте от 18 до 42 лет, с нормальным соматическим, эндокринным статусом. Показатель антимюллеровского гормона (АМГ) должен быть больше 1,0 нанограмма на миллилитр, фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) меньше 12, общее количество антральных фолликулов - не меньше шести", - уточнили в пресс-службе.

Во всем мире ЭКО проводят уже более 40 лет, а в Казахстане эту процедуру внедрили с 1996 года. К настоящему времени в стране по данной методике родилось более 22 тысяч детей. Еще свыше 11 тысяч женщин стоят на учёте по бесплодию.

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