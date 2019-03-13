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Больной с подозрением на холеру находился на борту самолета, прибывшего из Дели в Астану

12.03.2019, 08:58 6886
Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - Больной с подозрением на холеру находился на борту самолета, прибывшего в столицу накануне ночью из Дели, передает Kazakhstan Today.
 

По сообщению агента компании "Эйр Астана" на борту рейса КС-242 Дели - Астана находится больной с подозрением на заболевание "холера". Рейс прибыл в Астану в 23.50 11 марта 2019 года. На борту 136 пассажиров. В этой связи задействован алгоритм противоэпидемических мероприятий службами городского здравоохранения и аэропорта. Мобилизованы две машины скорой помощи и бригада санитарной обработки", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

 
По данным ведомства, заболевший пассажир является гражданином Украины, у него наблюдалась температура 37 градусов, диарея, рвота. Во время полета бортпроводники обеспечили его отдельным туалетом и минимизировали его контакт с другими пассажирами самолёта.
 
В целом в противоэпидемических мероприятиях в аэропорту были задействованы пять единиц санитарного автотранспорта и 15 медсотрудников.
 
Как стало известно позже, диагноз "холера" у пациента не подтвердился, у него выявили острое кишечное отравление. Мужчина отказался от госпитализации.
 

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