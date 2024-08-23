Большинство казахстанцев поддерживают идею строительство АЭС в стране - соцопрос

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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Более 53% опрошенных казахстанцев поддерживают инициативу строительства атомной электростанции в стране, следует из - Более 53% опрошенных казахстанцев поддерживают инициативу строительства атомной электростанции в стране, следует из результатов социального опроса, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.





Опрос был проведен в период с 7 по 18 августа 2024 года, объем выборочной совокупности составил 1200 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента, уточнили в институте.





В целом большинство опрошенных (53,1%) поддерживают идею строительства АЭС. Поддерживающие идею строительства АЭС связывают с ней большие надежды, в том числе решение проблемы дефицита электроэнергии к 2030 году. Противники идеи строительства АЭС (32,5%) в основном опасаются возможных аварий и их последствий для окружающей среды. При этом практически каждый десятый респондент (14,4%) еще не определился со своим выбором", - поделились результатами опроса в ведомстве.





Также отмечается, что половина респондентов (51,0%) считают, что обладают достаточной информацией и уровнем знаний, чтобы проголосовать на референдуме за или против строительства АЭС. Еще 12,2% респондентов признаются, что имеют фрагментарную информацию, 31,6% опрошенных не владеют ею вовсе, а 5,2% затруднились дать ответ.





В ходе опроса 42,6% респондентов выразили твердое намерение принять участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в случае его проведения. Еще 16,4% ответили, что скорее примут участие. Не планируют принимать участие в референдуме 25,3% респондентов, 8,9% - скорее не пойдут, а 6,8% затруднились ответить.





Ранее в обзоре агентства "Мирный атом: что даст Казахстану строительство АЭС в Алматинской области" были рассмотрены преимущества строительства АЭС для страны.



