Синоптики обещают казахстанцам выходные без дождей

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - В предстоящие выходные на большей части Казахстана ожидается прекращение осадков, передает Kazakhstan Today.

В ближайшие дни погоду Казахстана будет определять северо-западный антициклон. С его приходом ожидается погода преимущественно без осадков, сообщается в прогнозе "Казгидромета" на 26-28 сентября.

Отмечается, что северо-восточная часть страны будет находиться под влиянием ложбины циклона, в связи с чем местами пройдут осадки, преимущественно дождь.

Кроме того, местами по республике ожидаются туманы, усиление ветра, в южных регионах - с пыльной бурей.

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