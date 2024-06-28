27.06.2024, 18:35 28991
Будет ли Казахстан выдавать Украине подозреваемого в нападении на казахстанского журналиста в Киеве, рассказал спикер сената
Фото: Polisia.kz
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев рассказал, будет ли Казахстан выдавать Украине подозреваемого в нападении на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве, передает корреспондент агентства.
В соответствии с законами наша республика приоритетно обеспечивает права граждан. Казахстан не выдает своих граждан другим государствам. Этот принцип действует в любой ситуации. Что касается конкретно этого случая - я думаю, что страны будут расследовать это дело, будут рассматривать все факты. Решение, которое полностью соответствует законам нашей страны, будет принято", - заявил Маулен Ашимбаев.
По его словам, Генеральная прокуратура Казахстана подключилась к расследованию.
В этой ситуации какие-либо заявления о том, что Казахстан был заинтересован в устранении журналиста, полностью не соответствуют реальности и являются прямыми провокациями для того, чтобы вовлечь Казахстан в какие-то геополитические игры. Позиция здесь четкая, ясная. В соответствии с законодательством это преступление будет расследовано нашими правоохранительными органами и коллегами из Украины", - добавил спикер сената.
Ранее сообщалось, что офис генерального прокурора Украины начинает экстрадиционную процедуру по подозреваемым в покушении на убийство казахстанского журналиста Айдоса Садыкова.
Напомним, во вторник, 18 июня, неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Информацию о нападении подтвердила украинская полиция. По ее данным, в Киеве на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
Нападение на казахстанского журналиста в Киеве прокомментировал президент Токаев. Он заявил, что произошедшее вчера преступление следует рассматривать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.
Позже подозреваемый в нападении на казахстанского журналиста в Киеве пришел в полицию. Он задержан по подозрению в совершении преступления.
По мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, заявления об оперативном "раскрытии" покушения на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве - это часть информационной пропаганды проамериканских СМИ, для того чтобы втянуть Казахстан в конфликт с Россией.
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27.06.2024, 20:35 23896
Падение деревьев на автомобили: директора Eco Almaty привлекли к ответственности
Прокуроры установили, что предусмотренные меры по содержанию зеленых насаждении принимались ненадлежащим образом
Фото: gov.kz
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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Директора Eco Almaty привлекли к ответственности за нарушения при содержании и защите зеленых насаждений в Алматы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По результатам рассмотрения акта надзора директор ТОО "Eco Almaty" привлечен к дисциплинарной ответственности, принимаются дополнительные меры по выявлению аварийных деревьев", - проинформировали в пресс-службе.
Прокуроры установили, что предусмотренные меры по содержанию зеленых насаждении принимались ненадлежащим образом.
Не в полном объеме проводилась комплексная инвентаризация и лесопатологическое обследование, а также работа по внесению сведений в соответствующую базу", - уточнили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в городе часто происходят падения деревьев на автотранспортные средства, особенно в дождливую и ветреную погоду, причиняя гражданам ущерб.
Указанное вынуждает людей обращаться в суды для взыскания материального вреда и восстановления автомашин (...) С 2023 года судами рассмотрено 32 иска граждан о возмещении 51,3 млн тенге. При этом 31,2 млн тенге взыскано из бюджета", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в марте в Алматы резко ухудшилась погода - сильный порывистый ветер скоростью до 18-24 метров секунду сопровождался проливным дождем. Тогда было зафиксировано падение 26 деревьев.
27.06.2024, 17:52 33061
Мощи святой Матроны Московской привезут в Казахстан
Фото: APN Agency
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан прибудут мощи блаженной Матроны Московской, сообщает APN Agency.
Принесение в пределы Казахстана мощей святой блаженной старицы Матроны Московской и части ее рубашки благословил в ответ на ходатайство митрополита Астанайского и Казахстанского Александра патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Святыню повезут по всем епархиям Казахстанского митрополичьего округа с 27 сентября по 4 ноября 2024 года. Пребывание святыни в Казахстане приурочено к исторической дате - 25-летию учреждения Астанайской и Алматинской епархии", - сообщает агентство.
Расписание посещения ковчегом с мощами блаженной Матроны городов страны будет в ближайшее время размещено на сайте АПН и официальном сайте митрополичьего округа.
Напомним, в мае в Алматы привозили чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Целительница".
27.06.2024, 16:42 35141
В Алматы прошла презентация сборника речей, статей и выступлений Си Цзиньпина
Десятилетие новой эпохи стало периодом непрерывного обогащения и развития идеи Си Цзиньпина о дипломатии, отметила Цзян Вэй
Фото: ГК КНР
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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы прошла презентация сборника "Си Цзиньпин. Внешняя политика современного Китая (2013-2023 годы). Избранные речи, выступления и статьи", передает корреспондент агентства.
В ходе своего выступления на презентации генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй выразила благодарность редактору книги, председателю экспертного клуба "Один пояс и один путь" Булату Султанову. Генконсул подчеркнула, что он на протяжении многих лет активно занимается исследованиями в области геополитики и международных вопросов, является активным участником научного сообщества Китая, Казахстана и евразийских стран.
Десятилетие новой эпохи стало периодом непрерывного обогащения и развития идеи Си Цзиньпина о дипломатии. Она основывается на глубоких стратегических размышлениях председателя Си Цзиньпина о мировых изменениях, изменениях времени и истории, сочетая основные принципы марксизма с практикой китайской дипломатии и выдающейся традиционной китайской культурой, открывая новые горизонты в теории и практике китайской дипломатии. Сборник включает выступления, статьи и интервью, опубликованные председателем Си Цзиньпином в этот период, концентрированно демонстрируя развитие ключевых идей китайской дипломатии и яркую практику дипломатии на уровне глав государств в Казахстане, евразийских странах, а также в рамках таких международных многосторонних механизмов, как ООН, G20, ШОС, БРИКС и СВМДА. Это предоставляет ценное учебное пособие для представителей различных сфер стран региона, включая Казахстан, для понимания внешней политики современного Китая", - заявила Цзян Вэй.
По ее мнению, "построение сообщества единой судьбы человечества является ключевой идеей дипломатической мысли Си Цзиньпина и ключом к пониманию китайской дипломатии. Вступительная работа сборника - это программное выступление Си Цзиньпина в 2013 году в Московском государственном институте международных отношений, где он впервые творчески предложил продвигать построение сообщества единой судьбы человечества, указав правильное направление для мирового развития в исторический переломный момент. За последние десять лет Китай создал сообщества единой судьбы в различных формах с десятками стран и регионов, активно продвигая качественное совместное строительство инициативы "Один пояс и один путь" и реализацию инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. От берегов озера Яньци до берегов озера Сиху, с трибуны ООН до Давосского форума, от Конференции по диалогу между цивилизациями Азии до Саммита Коммунистической партии Китая и мировых политических партий идея построения сообщества единой судьбы человечества превратилась из прекрасного видения в богатую практику, расширилась от китайской инициативы до международного консенсуса. Она берет начало и развивается от пяти принципов мирного сосуществования, предложенных китайским правительством с момента основания Китайской Народной Республики, и стала ярким флагом современной внешней политики Китая".
Генконсул также отметила особую роль Си Цзиньпина в укреплении отношений Китая с зарубежными странами.
За последние десять лет председатель Си Цзиньпин лично руководил дипломатией великой державы с китайской спецификой, лично создавал "круг друзей Китая" на всех пяти континентах и выстраивал прочную сеть глобальных партнерских отношений. Это в полной мере продемонстрировало имидж Китая как уверенной, открытой и ответственной великой державы, а также сформировало характер китайской дипломатии, основанный на дружбе, ответственности, доверии и стремлении к справедливости", - подчеркнула Цзян Вэй.
В ходе своего выступления дипломат отметила особую роль Казахстана в построении глобальной инициативы "Один пояс и один путь".
Казахстан является влиятельной развивающейся страной и представителем новых экономик, а также местом, где председатель Си Цзиньпин впервые предложил инициативу совместного строительства "Один пояс и один путь". Китай и Казахстан, как постоянные всеобъемлющие стратегические партнеры, всегда находятся в авангарде международного сообщества в построении сообщества единой судьбы и совместном развитии "Один пояс и один путь", создавая образец взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня на мероприятии присутствуют представители дипломатических и консульских учреждений различных стран в Алматы, а также видные деятели казахстанской научной сферы, СМИ и сферы преподавания китайского языка. Я уверена, что, прочитав этот сборник, вы сможете проникнуться глобальным видением председателя Си Цзиньпина и понять ответственность Китая как великой державы. Также надеюсь, что вы воспользуетесь этим ресурсом для углубления исследований Китая и его внешней политики, активно разъясняя вашим соотечественникам теоретические и практические инновации китайской дипломатии. Саммит Шанхайской организации сотрудничества скоро пройдет в Казахстане, и давайте воспользуемся случаем, чтобы изучить идею Си Цзиньпина о дипломатии, совместно продвигать "Шанхайский дух", консолидировать "силу ШОС" и вместе с региональными странами вносить новую мудрость и силу в продвижение более тесного сообщества единой судьбы между Китаем и Казахстаном, а также в рамках ШОС", - добавила генконсул.
В презентации также приняли участие председатель правления ЭК Булат Султанов, член правления ЭК, директор центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения МНВО РК Айдар Амребаев, член правления ЭК, директор центра китайских исследований China Center Адиль Каукенов, председатель Ассоциации казахстанских китаеведов Динара Дауен и исполняющий обязанности руководителя представительства МИД РК Исламбек Раимов.
Книга включает в себя основное содержание речей, выступлений и статей председателя Китайской Народной Республики, генсекретаря ЦК КПК, председателя Центрального военного совета Китая Си Цзиньпина, посвященных актуальным проблемам внешней политики Китая, опубликованных в 2013-2023 годах.
26.06.2024, 20:35 73596
Генпрокуратура напомнила родителям об ответственности за детей
Чаще всего за нахождение детей вне дома ночью штрафуют в Шымкенте
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Генпрокуратуре напомнили родителям об ответственности за нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях либо вне жилища без сопровождения законных представителей ночью, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Нарушение по части 1 статьи 442 КоАП влечет штраф на законных представителей в размере трех месячных расчетных показателей. Только за 5 месяцев к административной ответственности с наложением штрафа привлечено 2474 лица на сумму 14 646 711 тенге.
Нарушение по части 2 статьи 442 КоАП влечет предупреждение законным представителям. За указанный период более 46 тыс. лиц предупреждены за нарушение этой нормы.
Кроме того, за совершение повторного правонарушения в течение года после наложения административного взыскания 2001 лицо подвергнуто штрафу на сумму 30 274 003 тенге. Штраф составляет семь МРП.
В региональном разрезе больше всего подобных правонарушений зарегистрировано в Шымкенте - 4425. Далее идут:
Туркестанская область - 4122,
Алматы - 4036,
Жамбылская область - 3865,
Мангистауская область - 3549.
26.06.2024, 18:00 78686
Кто в Казахстане может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Фото: pexels.com
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента заместитель премьер-министра Республики Казахстан Тамара Дуйсенова рассказала, кто в стране может перейти на четырехдневную рабочую неделю, передает корреспондент агентства.
Это взаимоотношения между работодателем и работником. Особенно мы говорили про зимнее время. Например, гостиницы могут оформить, что человек 4 дня работал, но далее, когда будет наплыв туристов, посетителей, то они могут увеличить (график работы. - Прим. ред.) до 6 дней, но 40-часовая рабочая неделя должна сохраниться", - сообщила Дуйсенова.
Она уточнила, что это зависит от сферы деятельности каждого работника.
Я думаю, (работать четыре дня в неделю могут. - Прим. ред.) те, кто оказывает услуги: в сфере туризма, гостиничного бизнеса, услуг. Эти сферы могут спокойно в этом направлении работать", - добавила зампремьера.
Напомним, в прошлом году в Казахстане появилась четырехдневная рабочая неделя.
26.06.2024, 14:51 89516
В КТЖ предупредили о задержках поездов из-за раскаленных рельсов
Под воздействием солнечных лучей рельсы раскалены и расширяются, это вынуждает поезда снижать скорость
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "НК "Қазақстан темір жолы" предупредили о возможных задержках поездов на отдельных маршрутах следования из-за жары.
Под воздействием солнечных лучей рельсы раскалены и расширяются, это вынуждает поезда снижать скорость.
В северных и восточных регионах температура достигла +40°С, а в южных и западных регионах - +45°С. При таких внешних температурах рельсы нагреваются до +58°С - +62°С. Для обеспечения безопасности движения АО "НК "Қазақстан темір жолы" ввело ограничения скорости поездов, что приводит к задержкам в прибытии составов. Проведение плановых работ по модернизации и текущему содержанию инфраструктуры также требует временных ограничений скорости, что влияет на соблюдение расписания движения пассажирских поездов", - цитирует пресс-секретаря АО "Пассажирские перевозки" Наримана Дюсекеева 24.kz.
26.06.2024, 11:43 95521
Казахстанцы требуют раскрыть условия соглашений по крупнейшим месторождениям
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы запустили петицию с требованием раскрыть условия соглашений по крупнейшим в Казахстане месторождениям: Кашаган, Карачаганак и Тенгиз.
Авторы петиции - инициативная группа из руководства политической партии "Байтақ" и членов координационного совета объединения юридических лиц "Альянс предпринимателей "Парасат".
Коль скоро государство становится стороной СРП и контрактов уже не напрямую, а от имени народа - хозяина, интересы народа, начиная с открытия информации о содержании соглашений, и получения своей справедливой доли должны быть учтены. Однако, благодаря наличию в правительстве саботирующих сил, конституционная новация, безусловно дающая старт отказу от экспортно-сырьевой компрадорской экономики и строительству "Нового Справедливого Казахстана", остается не исполняемой декларацией", - пишут авторы.
Они также подчеркивают, что соглашения с инвесторами не учитывают ряд вопросов, связанных с экологией.
За 30 лет нефтедобывающие регионы превратились в зоны экологического бедствия. Нефтедобывающие компании в практическом плане не предпринимают никаких мер, направленных на решение этих проблемных вопросов, потому что им легче заплатить небольшой штраф, чем тратить большие суммы на предотвращение экологического ущерба. Поэтому, когда мы говорим о содержании соглашений с инвесторами, то речь идет не только о деньгах, но об экологической обстановке в стране, о здоровье наших граждан", - говорится в петиции.
Авторы петиции требуют огласить условия соглашений, заключенных с международными транснациональными нефтяными компаниями об освоении нефтегазовых месторождений таких, как Карачаганак и Кашаган, а также условия контрактов на недропользование по месторождению Тенгиз и привести их в соответствие с положениями Конституции РК.
Прежде всего, во исполнение конституционного права народа - хозяина, следует предложить иностранным добывающим компаниям вывести из-под условий конфиденциальности, подписанные руководством старого Казахстана соглашения и контракты. А при отказе глава государства вправе сделать это в одностороннем порядке", - подчеркивают авторы.
По их словам, ситуация в стране требует приобщить народ к богатствам недр Казахстана.
Даже по официальной статистике, средняя казахстанская семья тратит больше половины своих доходов только на пропитание. Закредитованность населения - критическая. Только реализация конституционного права народа на недра способно радикально оздоровить экономическую и социальную ситуацию, поднять благосостояние граждан и укрепить доверие к власти. Граждане Казахстана и их дети должны получить личные накопительные счета с поступлениями от богатств недр, с использованием их на улучшение качества жизни", - считают авторы петиции.
На данный момент петицию поддержали 164 человека. Для официального рассмотрения госорганами она должна набрать 50 тыс. голосов.
Ранее рабочая комиссия одобрила петицию о запрете азартных игр для казахстанских госслужащих.
Необходимое количество подписей также набрала петиция против пропаганды ЛГБТ. Ее приняло к рассмотрению Министерство культуры и информации РК.
Также 50 тысяч подписей собрали петиции "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации" и "Об отмене единого часового пояса".
Авторы первой петиции требуют снизить ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику и снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
Авторы второй петиции просят вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.
26.06.2024, 08:00 87331
Единый часовой пояс: казахстанцы требуют вернуть прежнее время
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник в Алматы представители рабочей группы по петиции о возврате прежнего часового пояса, набравшей досрочно 50 тысяч голосов, провели пресс-конференцию. Эксперты заявили о множестве негативных последствий для граждан после перехода на единый часовой пояс, в особенности для жителей восточных областей, и призвали вернуть прежнее время.
Географически в Казахстане четыре часовых пояса. Это говорит о том, что у нас невозможно всем жить в одном времени, потому что рассвет и закат у всех наступает в разное время… Мы должны иметь по крайней мере два часовых пояса", - сказала биофизик, кандидат психологических наук, социолог Жанар Джандосова.
Она отметила, что в составе экспертной рабочей группы, которая готовила решение о переходе на единый часовой пояс, не было представителей Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, которые наиболее сильно пострадали от последствий данного решения.
Игнорирование уже на этапе создания этой комиссии говорит о том, что люди хотели, чтобы не было какого-то противостояния", - полагает эксперт.
По ее словам, по результатам голосования о едином часовом поясе 92% были против и только 8% за. При этом некоторые люди голосовали по нескольку раз.
Голосовали по 18-15, 4-6 раз. И даже член комиссии Болат Нурхожаев (инициатор введения единого часового пояса. - Прим. редакции) проголосовал 4 раза. Как можно доверять таким данным?" - отметила эксперт.
Мы требуем все отчеты, по которым было обоснование этого, можно сказать, преступного постановления. Кроме того, мы хотим, чтобы решения, затрагивающие судьбы стольких людей, принимались только в парламенте. Я считаю, что до осени мы должны либо отменить это постановление, либо принять новое", - заключила эксперт.
Юрист общественного фонда "Международная правовая инициатива" Амангельды Шорманбаев отметил, что постановление о переводе времени было принято с нарушениями.
С юридической точки зрения постановление о переходе на единый часовой пояс является формой вмешательства в повседневную жизнь человека путем установления нового исчисления времени. При этом есть естественные законы, когда наступает день, а когда ночь", - выступил он.
Эксперт отметил, что государство вмешалось как минимум в три права человека - право на здоровье, на жизнь и на управление делами государства.
Первое - государство должно повышать уровень здоровья, а не понижать его. Второе - принятые правительством меры могут оказать влияние на смертность. Третье - государство должно дать каждому гражданину право участвовать в принятии решений на разных уровнях, в этом случае мнение граждан не принималось во внимание", - сказал Амангельды Шорманбаев.
Юрист обратил внимание на то, что законы в Казахстане принимает парламент. В этом случае, по его словам, правительство присвоило компетенцию парламента и приняло решение о переходе на единый часовой пояс.
Евгений Ян, медицинский психолог, президент ОО "Казахстанская ассоциация когнитивно-поведенческой терапии" рассказал о негативном влиянии на здоровье, с которым сталкиваются граждане после перехода на единый часовой пояс.
Большинство людей жалуются на внезапное пробуждение утром, после которого не могут снова уснуть, потому что уже светит солнце. В науке этот феномен называется сбой циркадных ритмов", - объяснил он.
Как рассказал психолог, за формирующие жизнедеятельность человека циркадные ритмы отвечает мелатонин - чрезвычайно важный гормон, который вырабатывается только в темное время суток. Пик продукции мелатонина в среднем приходится на 03.00. Гормон перестает вырабатываться с первыми лучами солнца, когда они попадают на сетчатку глаза. В это время уже секретирует гормон стресса - кортизол, тогда человек пробуждается.
Нам важна фаза глубокого сна, которая возникает на пике секреции мелатонина. К примеру, мы спим восемь часов, а фаза глубокого сна длится всего лишь два. Но эта пара часов очень важна, так как фаза глубокого сна ответственна за регенерацию. Получается, как только человек начинает погружаться в глубокий сон, его оттуда выдергивают, потому что солнце встало", - пояснил Евгений Ян.
Он подчеркнул, что качественный сон наступает как раз после глубокой фазы сна - в 4 часа утра, но из-за солнечных лучей человек уже плохо спит. Таким образом, у людей развивается хроническое недосыпание.
При накопительном эффекте мы столкнемся с увеличением психических расстройств, ухудшением качества работы. Возрастают шансы развития рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета. Первыми нездоровое состояние чувствуют старики и дети", - заключил Евгений Ян.
Вместе с этим эксперты упомянули, что казахстанцев лишили нормального вечера - сразу после работы и учебы наступает ночь, у людей не остается времени на семейные прогулки, домашнюю работу, даже в летнее время дети не могут поиграть во дворе вечером.
Также на пресс-конференции выступил Асет Наурызбаев, член общественного совета Алматы и бывший глава KEGOC.
Если мы живем в Зайсане, то мы 4 часа спим при солнечном свете, при этом конец дня с 20.00 до 23 часов мы проводим в темноте, в отсутствии солнечного света… Мы вынуждены тратить электроэнергию, не только деньги частных лиц, но и деньги бюджетные, так как осуществляется освещение улиц и общественных пространств", - сказал он.
Он отметил, что есть некоторые депутаты, которые заявляют, что взяли справку у KEGOC, согласно которой потребление электроэнергии не выросло.
Ответственно заявляю, что KEGOC не может дать такую справку, потому что у них нет таких данных. В энергосистеме существуют десятки других причин почему меняется потребление", - добавил он.
Напомним, перевод стрелок на час назад осуществили в Казахстане в ночь на 1 марта.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
Петиция за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане за полтора месяца собрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей. Министерство торговли и интеграции приняло ее к рассмотрению.
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